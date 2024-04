Spoleto, l’ultima farmacia dell’acropoli si trasferisce fuori dalla Ztl

Costi di manutenzione, spazi non sufficienti e desertificazione del centro storico alla base della scelta della farmacia Marchese di spostarsi

Fra qualche settimana Spoleto non avrà più alcuna farmacia all’interno della sua acropoli. La farmacia Marchese di via Brignone, infatti, è in procinto di lasciare la parte più alta della città – e soprattutto il perimetro della Ztl – per trasferirsi in un luogo più accessibile, seppure a ridosso del centro storico, e più grande.

Il trasferimento dovrebbe avvenire a giugno, in via Strada Romana 4, nella zona dello svincolo sud di Spoleto, nei locali che ospitavano fino a poco tempo fa il ristorante “PicNic”. La voce circolava già da un po’ di tempo, ma ora è stata ufficializzata dalla pubblicazione dell’apposita richiesta da parte della titolare della farmacia Marchese agli albi pretori del Comune di Spoleto e dell’Usl Umbria 2. La farmacia si sposterà dunque di poche centinaia di metri (700 a piedi dall’attuale sede), ma con inevitabili ripercussioni per le persone che vivono nella parte più alta del centro storico cittadino.

Nella richiesta di trasferimento avanzata al Comune viene spiegato che “tanto gli ingenti costi continuativamente sostenuti per la manutenzione, quanto la dimensione limitata degli spazi rispetto alle sempre maggiori esigenze dell’utenza e la localizzazione nel centro storico con tutte le problematiche di ‘desertificazione’, inducono l’attuale proprietà a ricercare una sede alternativa. Il locale attuale, infatti, rende ormai difficoltoso ottimizzare l’assistenza farmaceutica ed i servizi sanitari accessori che attualmente sono ritenuti indispensabili alla cittadinanza, quali, a mero titolo esemplificativo: autoanalisi del sangue, presenza di un infermiere in farmacia, telemedicina, dermoscosmesi e altro”.

La nuova localizzazione nell’edificio nei pressi dello svincolo sud, dunque, dopo il completamento della ristrutturazione (ipotizzato per giugno), potrà offrire dunque servizi migliori e maggiori da parte della farmacia, con anche parcheggi ed un migliore accesso per i portatori di handicap.