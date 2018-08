Spoleto, si è spenta la professoressa Giovina Viola | Domani i funerali

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Si è spenta nelle prime ore di oggi la professoressa Giovina Viola, già preside dell’Istituto per geometri e ragionieri “Giovanni Spagna” di Spoleto. Laureatasi brillantemente in giurisprudenza, pur avendo svolto il praticantato notarile, si dedicò completamente al mondo della scuola, prima come insegnante di materie giuridiche ed economiche, poco dopo come preside. Si deve a lei sopratutto il potenziamento dello “Spagna”, istituto che già nei primi anni ‘80, tra i primi in Italia, prevedeva nel piano degli studi l’insegnamento dell’informatica.

Stimata dai docenti, era molto benvoluta dagli studenti con i quali, riuscendo con doti non comuni ad interpretare le varie esigenze delle diverse generazioni con cui si trovava a lavorare, sapeva mantenere sempre aperto il dialogo e il confronto. Per tutti aveva sempre una parola di conforto e incitamento.

Di carattere riservato, era impegnata nel sociale e attenta alle dinamiche cittadine. Past president del Lions Club di Spoleto era stata insignita del “Melvin Jones Fellow”, la più alta onorificenza dell’associazione internazionale.

Le esequie si terranno domani, mercoledì 29 agosto, alle ore 16 presso la Chiesa di San Sabino. Ai familiari il forte abbraccio della nostra redazione.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa