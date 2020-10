Spoleto-Norcia Gravel: nessun problema per il ritrovo della vigilia - Tuttoggi

Nonostante il momento complesso, la manifestazione ha raggiunto il numero massimo di partecipanti possibile nel rispetto delle normative federali

Ottime notizie arrivano da Scheggino nell’immediata vigila della seconda edizione de La SpoletoNorcia Gravel partita questa mattina da piazzale Urbani.

Nonostante il momento complesso, la manifestazione ha raggiunto il numero massimo di partecipanti possibile nel rispetto delle normative federali anti-Covid 19 (250).

Il mix tra l’impegno del comitato organizzatore, ottimamente oliato grazie ai Bikedays di meno di due mesi fa, e l’educazione dei partecipanti, che si sono attenuti scrupolosamente alle norme previste e comunicate alla vigilia, ha dato i suoi frutti, facendo trascorrere un tranquillo pomeriggio nella ridente cittadina valnerina.

Decisivo è stato anche il supporto garantito dal sindaco Fabio Dottori e dai suoi collaboratori, che hanno ricevuto in cambio un ritorno di immagine non indifferente: le carte di identità dei bikers parlano chiaro, con lo stivale rappresentato dal Veneto al Salento, passando per i numerosi gruppi provenienti da Toscana e Romagna; in lista anche una ragazza californiana e due “gravellari” provenienti dal Belgio.

Già esauriti i pacchi gara a disposizione, ovviamente si è avuto anche un buon riscontro per gli albergatori della zona e dello spoletino.

Come previsto, partenze scaglionate a partire dalle 8 (percorso lungo); gli ultimi a partire (percorso breve) dalle 10.