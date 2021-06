“Spoleto nel cuore”, nasce una nuova associazione di promozione sociale

L'associazione presentata durante una cena a tema, in cantiere un convegno sul post Covid

Nasce l’associazione di promozione sociale “Spoleto nel cuore”. A presiederla è Anna Maria Regoli.

La presentazione dell’associazione si è tenuta nei giorni scorsi all’hotel Clitunno, alla presenza delle socie fondatrici.

Del sodalizio, oltre alla presidente, fanno parte: Stefania Montori (vice presidente), Maria Elena Clemente (segretaria), Lorna Minestrini (referente internet), Umbra Bucchini, Anna Rita Santarelli, Daria Paoletti, Sabrina Munno, Gianna Brunetti, Franca De Maria, Giovanna Tarli e Claudia Saccone.

Tutte le socie si impegnano a promuovere e sviluppare interventi di tutela e valorizzazione culturale del paesaggio del comprensorio spoletino, ad organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, oltre che a sostenere le persone svantaggiate in vari modi.

Le donne fondatrici di “Spoleto nel cuore” si dicono orgogliose di appartenere ad una associazione dove l’amicizia ed il rispetto di sé e degli altri rappresentano gli elementi fondamentali che guidano ogni attività messa in campo. Ognuna di loro sa che può contare sul lavoro delle altre, unite, per affrontare sfide e realizzare eventi importanti e molto significativi per la collettività spoletina. Ogni socia fondatrice ha voluto ricordare che da soli poco si fa ma che unite e tutte insieme si raggiungono mete inaspettate.

A suggellare la presentazione dell’associazione, oltre ad una cena i cui piatti erano decorati con il logo di “Spoleto nel cuore”, un dolce con un cuore rosso pulsante che ha suggellato l’impegno delle socie fondatrici. In programma c’è già il primo impegno: un convegno di confronto sul periodo Post Covid, e la grande forza di volontà di ripartire con entusiasmo e tenacia.