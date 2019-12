Spoleto, il Comune incontra il Comitato scuole sicure - Tuttoggi

Un incontro per fare il punto sulla situazione relativa agli interventi e ai controlli effettuati dal Comune di Spoleto sulle scuole del territorio.

Pur non riuscendo a convocare entro la fine dell’anno un consiglio comunale aperto, così come richiesto alcuni giorni fa dal “Comitato scuole sicure”, l’amministrazione ha voluto comunque fissare un primo incontro, in programma martedì 17 dicembre alle ore 17.30 alla Sala Monterosso di Villa Redenta, per discutere e confrontarsi circa la reale situazione delle scuole cittadine.

“Sarà innanzitutto un primo momento di confronto con i cittadini, utile a spiegare quali interventi stiamo facendo, in che tempi sarà possibile realizzarli ed il lavoro che stiamo portando avanti per ottenere ulteriori finanziamenti” sono state le parole del presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni.