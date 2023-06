Spoleto e il Festival ospiteranno la VI edizione del congresso “Scenari futuri in Epatologia” - Tuttoggi.info

Gli organizzatori scientifici del convegno sono come sempre la Dr.ssa Maria Oliva Pensi e la Dr.ssa Federica Gentili della Usl Umbria2

Anche quest’anno la città di Spoleto ed il suo Festival ospiteranno la VI edizione del congresso “Scenari futuri in Epatologia” presso l’Hotel Albornoz il 29 e 30 giugno.

Gli organizzatori scientifici del convegno sono come sempre la Dr.ssa Maria Oliva Pensi responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Aziendale di Epatologia USL Umbria 2 e la Dr.ssa Federica Gentili direttore ff della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Epatologia Azienda Ospedaliera di Terni.

Saranno due giornate dedicate alle patologie epatiche con relatori di fama mondiale e grande rilevanza scientifica.

Il primo giorno si parlerà di novità in campo terapeutico nelle epatopatie autoimmuni, della steatosi epatica e dell’epatite B e Delta.

Torneremo a parlare anche di steatosi epatica, malattia caratterizzata da accumulo di grasso nel fegato (NAFLD) e di steatoepatite (NASH) che rappresenta una delle principali cause di ipertransaminasemia e di accesso all’ambulatorio epatologico.

Sempre nella prima giornata del congresso faremo il punto della situazione nazionale riguardo lo screening HCV in previsione a cio’ che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito ovvero l’eliminazione dell’infezione da HCV entro il 2030!

La giornata di venerdi sarà dedicata alla gestione del paziente con complicanze derivanti della malattia del fegato in stato avanzato che tutt’ ora rappresenta una sfida nella pratica clinica quotidiana.

L’epatocarcinoma, la cui prevalenza è in continuo aumento in tutto il mondo, rappresenta una temibile complicanza della cirrosi che richiede una sorveglianza e gestione multidisciplinare (epatologo, oncologo, radiologo interventista, chirurgo, trapiantologo).

Saranno presenti i colleghi marchigiani in qualità del il Prof.re Gianluca Svegliati Baroni professore Associato e Responsabile della Struttura Operativa “Epatopatie croniche e trapianto di fegato” degli Ospedali Riuniti di Ancona ed il Prof.re Marco Vivarelli Direttore della Clinica di Chirurgia epatobiliare, pancreatica e dei trapianti di Ancona, in relazione anche alla Convenzione per la Collaborazione nei Programmi di Trapiantodi Rene e di Fegato tra Regione Umbria e Regione Marche.