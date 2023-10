“Spoleto Calling - 2023”, premiati i vincitori presso la Biblioteca Carducci - Tuttoggi.info

Si tratta del primo appuntamento della rassegna artistica e letteraria “CONTAMINAZIONI”, curata dall’Associazione Teude:

È iniziata questo fine settimana, presso la Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci”, la rassegna artistica e letteraria “CONTAMINAZIONI”, curata dall’Associazione Teude: primo evento la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Spoleto Calling – 2023”, arricchito dal corso di scrittura creativa curato da Natascia Cortesi.

Il concorso, giunto alla terza edizione, è stato organizzato in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Valorizzazione della Cultura, della Qualità e della Bellezza della Città e del territorio e con l’Assessorato per il Benessere, l’Innovazione Sociale, la formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona.

Il concorso, che ha intercettato quest’anno ben 170 opere, esaminate da una doppia giuria – popolare e tecnica, è “a tema” e si prefigge una duplice finalità: raccontare la provincia italiana nella sua evoluzione sociale ed umana, nonché costruire un archivio cui possano avere accesso studiosi e ricercatori per approfondire la percezione della vita di provincia rispetto a quella che si svolge nelle aree urbane.

Sala gremita dagli autori e dai propri accompagnatori provenienti da tutta Italia. Dopo il breve saluto del Presidente dell’Associazione Moreno Orazi, sotto la conduzione di Roberto Rapastella sono stati rivelati i nomi dei vincitori della diverse sezioni: per la sezione “fumetti” Fabio Bonini (1° classificato), Paolo Favaro, Volfango Amedeo Graziani, Gianfranco Gerace, Valeria Marchetti; per la sezione “poesia” Maria Francesca Giovelli (1^ classificata), Giovanna Nosarti, Manuela Magi, Cesare Cuscianna, Francesco Petrucci; per la sezione “mistery” Marco Azzalini (1°classificato), Monica Romagna, Eleonora Marcantoni – Roberto Frazzetta (menzione speciale – premio giuria popolare); per la sezione “narrativa” Vincenzo Trama (1° classificato), Mauro Montanari, Miriam Corongiu, Antonio Sabia, Claudio Bezzi.

Hanno consegnato i premi i Presidenti delle giurie tecniche nelle persone di Luca Raffaelli (fumetto), Annarita Antonelli (poesia) Massimo Carlotto (narrativa e mistery) nonché di Moraldo Santarelli in rappresentanza della giuria popolare per il premio menzione speciale. Hanno portato i saluti dell’Amministrazione di Spoleto la Vicepresidente del Consiglio Comunale Maura Coltorti, l’Assessore alla Cultura Danilo Chiodetti e l’Assessora ai servizi alla persona Luigina Renzi.

L’evento di premiazione è stato accompagnato dalla enunciazione delle motivazioni e arricchito dalla lettura delle poesie e di alcuni brani delle opere vincitrici (Natascia Cortesi, Gabriele Giuliani, Annarita Antonelli, Laura Frascarelli, Franca Reggiani, Alessandro Preda), da apprezzatissimi intermezzi musicali (Gianni Scarabottini), da immagini e filmati (tecnica di Enrico Petrioli) mentre Giacomo Ramaccini ha immortalato con le sue foto i vincitori e alcuni momenti dell’evento.

Nel contesto della premiazione è stato anche presentato il volume che raccoglie le opere dei vincitori: prerogativa pressoché unica della manifestazione che la distingue, insieme all’oggetto del concorso, da altri eventi analoghi che si svolgono in altre città d’Italia.

Oltre alla premiazione si è tenuto anche il corso di scrittura creativa a cura dell’editor Natascia Cortesi e con la partecipazione dello scrittore Massimo Carlotto, già membri della giuria tecnica delle sezioni letteratura e mistery. Nella Biblioteca è stata altresì allestita, durante la settimana precedente la premiazione, una esposizione dei fumetti partecipanti.

Gli organizzatori della manifestazione esprimono forte soddisfazione per la partecipazione a questa edizione di Spoleto Calling sia in termini numerici, sia, e soprattutto, per la qualità sempre più alta dei prodotti artistici proposti; ringraziano le istituzioni patrocinanti (Comune di Spoleto, Provincia di Perugia, Regione Umbria), la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e gli sponsor (Pietro Coricelli, Musco enogastronomia, Kiko services sas) per i generosi contributi.

Prossimi appuntamenti della rassegna CONTAMINAZIONI: