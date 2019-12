Spoleto, ancora un week end con il mercatino di Natale in viale della Stazione - Tuttoggi

Riaprirà i battenti oggi pomeriggio (venerdì 13 dicembre) il secondo week end della 19esima edizione di “Un NaT@LE che sia TALE”, il mercatino della solidarietà dei giardini di viale Trento e Trieste a Spoleto.

Anche per questo fine settimana, dunque, sarà possibile visitare gli stand di oggettistica per acquistare doni natalizi all’insegna della solidarietà, conoscere da vicino le associazioni di volontariato del territorio, assistere ai concerti di musiche natalizie, balli folkloristici, partecipare alle animazioni per bambini, ai laboratori di pasta fresca con le “sfogline” di Eggi, degustare il vero sapore del Natale.

Il mercatino è aperto nella giornata di venerdì dalle 15 alle 19 ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

A questa edizione dell’evento, promosso dalle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers, partecipano: Aglaia, associazione Gillo, associazione Giovanni Parenti, Mai Soli, coop. Il Cerchio, Croce Rossa Italiana, Il Girasole, parrocchia San Venanzo, Unitalsi, Volontariato Vincenziano. Ed inoltre: associazione Il Filo Rosso, Gruppo Folkloristico Spoletino, associazione Ziuna Unirii, Coro della Madonna di Loreto, Coro Stranivari associazione Esedomani Terni, scuola media “L. Pianciani”, scuola primaria “F. Toscano”, asd Bab Nour, coro dei bambini del Teatro Lirico Sperimentale, coro parrocchia San Nicolò, Le Cenciallegre. Il mercatino è inoltre possibile grazie alla collaborazione del centro di solidarietà “Don Guerrino Rota”.

Il programma

Venerdì 13 dicembre

ore 17 concerto del coro Stranivari dell’associazione Esedomani di Terni

ore 18 esibizione del coro della Madonna di Loreto

Sabato 14 dicembre

ore 15 Hip hop con Francesca della palestra X2

ore 15.30 esibizione della scuola media “L. Pianciani”

ore 16.30 canti natalizi della scuola primaria “F. Toscano”

ore 17 danza del ventre con l’asd Bab Nour

ore 17.30 concerto del coro dei bambini del Teatro Lirico Sperimentale

ore 18 esibizione del coro della parrocchia di San Nicolò

Domenica 15 dicembre

ore 15 Zumba con Jessica della palestra X2

ore 15,30 balli tradizionali rumeni con l’associazione Ziuna Unirii

ore 16 canti della tradizione con Le Cenciallegre

ore 16,30 concerto del coro Stranivari dell’associazione Esedomani di Terni

Nel fine settimana laboratorio di pasta fresca con le “Sfogline” di Eggi.