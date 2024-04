Spoleto, addio a Odelio Conti "Sportellino" - Tuttoggi.info

Domani i funerali a San Nicolò dello storico titolare del ristorante di "Sportellino", amato anche dall'ex Governatore della Banca d'Italia

La città di Spoleto dice addio ad un pezzo della sua storia: è morto infatti il noto ristoratore Odelio Conti, conosciuto a tutti come “Sportellino”. Storico titolare dell’omonimo ristorante, aveva 94 anni. I funerali si terranno domani (giovedì 11 aprile) alle ore 16,30 nella chiesa di San Giovanni Paolo II (San Nicolò).

Con la morte di Odelio Conti se ne va un imprenditore che saputo attrarre nel corso dei decenni nel suo ristorante, grazie ai piatti tipici della spoletinità, le tipologie di persone più disparate. Dalla gente comune ai vertici delle istituzioni. Un locale amato ad esempio dai vertici militari in visita alla Caserma Garibaldi, così come da Guido Carli, Governatore della Banca d’Italia, Ministro al Commercio estero e del Tesoro (firmò per l’Italia il trattato di Maastricht) e a cui la Luiss ha dedicato l’ateneo, che da “Sportellino” andava puntualmente (con la scorta) nei soggiorni spoletini, avendo acquistato casa qui.