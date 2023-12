Spoleto, 3 scosse di terremoto in 3 minuti - Tuttoggi.info

Tre scosse di lieve entità distintamente avvertite a Spoleto. Fanno parte della normale attività sismica della zona

Sono state avvertite distintamente dalla popolazione, nonostante siano state molto contenute in quanto ad intensità, le tre scosse di terremoto che hanno avuto come epicentro Spoleto (in particolare l’area tra la località Licina ed Eggi) nel primo pomeriggio di mercoledì 6 dicembre 2023.

Tutte hanno avuto una magnitudo di 2.1 gradi, ma la seconda è stata avvertita in modo maggiore in quanto l’ipocentro è stato registrato ad una profondità inferiore rispetto alle altre. In particolare la prima scossa, stando ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata registrata alle 14.41 a 3 km ad Est di Spoleto, ad una profondità di 10 km. La seconda, alle 14.42, con epicentro a 4 km a Nord Est della città ed ipocentro a 7 km di profondità. L’ultima, alle 14,43, è stata localizzata a 2 km ad Est di Spoleto, a 10 km di profondità. Attimi di preoccupazione da parte di chi ha avvertito le scosse, soprattutto per la consequenzialità con cui si sono verificate, ma – data la modesta entità – non sono stati riscontrati danni. Tutto farebbe comunque parte della normalità sismica della zona.