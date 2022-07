Spenti ripetitori tv Mediaset nei territori montani, protesta in Valnerina

Ennesimo disagio per la Valnerina, incontro pubblico il 16 luglio a Monteleone per il problema dei ripetitori Mediaset

Spenti i ripetitori tv Mediaset nei comuni montani: ennesimo disagio per i cittadini di alcuni Comuni della Valnerina. Le lamentele arrivano da varie zone del territorio, da Ceselli di Scheggino a Monteleone di Spoleto. In quest’ultimo comune è lo stesso sindaco ad insorgere per il problema ed a promuovere un incontro pubblico.

A spiegare il problema è infatti proprio il sindaco monteleonese Marisa Angelini: “Il Ministero ci ha intimato di tenere spenti i ripetitori fino a quando lo stesso non concederà le nuove concessioni. Inoltre, poiché gli impianti sono di proprietà del Comune, Mediaset non investirà per cambiare gli apparati. A nulla sono valse le interlocuzioni con il Ministero che ad oggi non ha risolto questo oneroso problema. La nostra amministrazione – evidenzia la Angelini – ha già richiesto dei fondi che sono al vaglio del BIM ma il problema rimane comunque e dovrà essere superato a livello nazionale. Tutto ciò è inammissibile e siamo pronti anche ad una mobilitazione”.