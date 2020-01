Spello, si riunisce consiglio: in discussione proroga adesione "Sistema Museo"

Il consiglio comunale di Spello si riunisce oggi pomeriggio, a partire dalle 17. Si parte con le comunicazioni del sindaco, poi Rete Terre&Musei dell’Umbria. Proroga della convenzione per lo svolgimento di attività e per la fornitura di materiali e servizi relativi ai Musei locali dal 01.01.2020 al 30.09.2020; Recesso del Comune di Spello dalla Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”; Mozione presentata dal gruppo consiliare Cambiamo Spello avente ad oggetto: riqualificazione parcheggio sottostante SS75 di Via Grignano;Mozione presentata dal gruppo consiliare Cambiamo Spello avente ad oggetto: interventi in via Pastine III.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Spello in Movimento avente ad oggetto: Elezione Consiglio Direttivo Pinacoteca Civica e Diocesana; Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Spello in Movimento avente ad oggetto: gestione Villa Fidelia; Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Spello in Movimento avente ad oggetto: tinteggiatura antenne paraboliche installate sui tetti delle case di Spello; Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Spello in Movimento avente ad oggetto: Dissesto manto stradale tratto Strada Provinciale 410, tratto Stazione di Cannara fino all’altezza sede Umbraflor.