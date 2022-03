Spello, il nuovo comandante dei Carabinieri in visita ufficiale

Con il sindaco Landrini il punto sulle attività svolte e quelle in cantiere

Il Maggiore Giuseppe Agresti in visita ufficiale a Spello: il neo comandante della Compagnia Carabinieri di Foligno, accompagnato dal comandante della Stazione di Spello, luogotenente Massimo Trementozzi questa mattina ha incontrato il sindaco Moreno Landrini nel Palazzo Comunale.

Le attività svolte

Nell’augurare al Maggiore Agresti un proficuo lavoro nel territorio, il primo cittadino ha sottolineato il forte senso di comunità che contraddistingue la città in cui l’Arma dei Carabinieri, con sede in centro storico in Piazza della Repubblica, rappresenta da sempre un significativo punto di riferimento. La visita è stata inoltre l’occasione per fare il punto delle varie attività svolte in sinergia tra la Compagnia di Foligno, la Stazione di Spello e la Polizia municipale di Spello in riferimento alla tutela dei cittadini, la sicurezza stradale e la prevenzione e contrasto del fenomeno dei furti.