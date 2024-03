Spazio Casa 2024, mostra mercato organizzata da Confartigianato Terni - Tuttoggi.info

Spazio Casa 2024, edilizia, impiantistica, manutenzione del verde e sostenibilità: appuntamento a Montecastrilli per l'evento Confartigianato

La casa tradizionalmente è un bene di grande interesse per le famiglie, è stato oggetto negli ultimi anni di interventi dello Stato molto importanti e lo sarà ancora nel prossimo futuro considerate le politiche UE per l’ambiente. Per questo Confartigianato Terni ha organizzato la prima edizione di “Spazio casa 2024” la mostra mercato dell’edilizia, impiantistica, arredi, manutenzione del verde, sostenibilità che si svolgerà a Montecastrilli dal 31/05/2024 al 02/06/2024.

Il settore attraversa un periodo di grande impegno ma anche di turbolenza e di grande variabilità della normativa che mette a dura prova le imprese. Mentre continuano a svilupparsi i grandi interventi legati ai progetti finanziati dal PNRR e alla ricostruzione post sisma, la modifica del regime delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, con la revoca del Superbonus al 110%, comporterà certamente un cambiamento rilevante nelle dinamiche di mercato, soprattutto per quanto concerne l’edilizia residenziale.

Green economy e innovazione sono le sfide che le imprese del settore devono affrontare, per farlo servono organizzazioni solide e reattive che guardino con sempre maggiore attenzione a temi quali la sicurezza, le certificazioni, la sostenibilità, lo sviluppo della domotica e la collaborazione in ottica di rete.

Tale appuntamento, quindi, rappresenterà un importante momento di confronto tecnico fra tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle costruzioni e impiantistica, al fine di acquisire informazioni e dettagli sulle innovazioni tecnologiche che caratterizzano il settore in ogni suo aspetto, ma anche di presentazione al pubblico delle nuove tecnologie.

Il programma, considerati gli obiettivi descritti, prevederà una sessione espositiva ed una sessione congressuale, nel corso della quale argomenti tecnici, strategici e finanziari saranno trattati da esperti e dai rappresentanti istituzionali, con il coinvolgimento, ovviamente, dei rappresentanti dei settori interessati.

Confartigianato Terni, in questo modo, intende dare vita ad una iniziativa ricorrente, che annualmente possa rappresentare un punto di riferimento ed un momento di confronto quanto mai necessario fra addetti ai lavori, tecnici, rappresentanti delle istituzioni e il pubblico.