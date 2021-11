Spal – Perugia, formazioni e dove vederla

Al Mazza di Ferrara gli estensi a caccia di conferme dopo il successo di Ascoli, i grifoni per mantenere l'imbattibilità esterna

Il Perugia per riscattare la sconfitta interna contro la Reggina e mantenere l’imbattibilità in trasferta. La Spal per dare continuità al proprio gioco dopo il successo di Ascoli e risalire in classifica.

Partita interessante quella che si disputa allo stadio Mazza di Ferrara (fischio di inizio ore 15).

Le scelte di Clotet e Alvini

Il tecnico della Spal Clotet dovrà fare a meno di Viviani, squalificato. A riposo Dickmann, uscito malconcio dalla sfida di Ascoli. Scalpita per entrare in campo l’ex Melchiorri.

Sarà in tribuna Pepito Rossi, in arrivo dal Salt Lake, che il presidente Tacopina ha voluto riportare in Italia.

Per il suo Perugia Alvini ha perso Carretta (che dovrà stare fuori un mese a causa dell’infortunio muscolare patito contro la Reggina dopo appena 3 minuti dal suo ingresso in campo). A riposo Dell’Orco, apparso non al meglio dal punto di vista fisico.

Probabili formazioni

Spal: Seculin, Peda, Vicari, Coccolo, Tripaldelli, Zuculini, Esposito, Mora, Mancosu, Melchiorri, Colombo. All. Clotet.

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Angella, Zanandrea, Falserano, Segre, Burrai, Lisi, Kouan, Matos, De Luca. All. Alvini.

Dove vedere Spal – Perugia

La partita Spal – Perugia (lunedì 1 novembre, inizio alle ore 15) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder).

In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.

Arbitra Zufferli di Udine.