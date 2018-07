Spaccio, finanza arresta straniero | Era stato già condannato con pena sospesa

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo economico del territorio e connessi ad attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha tratto in arresto un cittadino egiziano in flagranza di spaccio.

In particolare durante la notte di giovedì scorso, i militari della Compagnia di Terni hanno individuato, in una via del centro cittadino, a pochissima distanza dal locale Tribunale, il soggetto in argomento intento a cedere ad un italiano una dose di circa 2 grammi di hashish. Di fronte a tale condotta, le Fiamme Gialle hanno proceduto all’arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 73 comma 4 del D.P.R. 309/90.

Il cedente, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 4 grammi della stessa sostanza stupefacente e 13 grammi circa di cocaina, suddivisa in 33 confezioni pronte per la cessione. Il soggetto egiziano era già noto ai militari della Compagnia, in quanto arrestato dagli stessi finanzieri lo scorso anno per il medesimo reato e successivamente condannato alla pena di due anni, con sospensione della stessa.

Nel suo curriculum si annoverano altre quattro denunce a piede libero per lo stesso reato, l’ultima delle quali risalente allo scorso aprile ed effettuata sempre dalle Fiamme Gialle ternane, oltre a diverse segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per minacce, rapina, lesioni personali nonché minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Associato alla Casa Circondariale di Terni, nel corso del rito direttissimo di convalida, è stato disposto nuovamente l’accompagnamento presso l’istituto detentivo, fino alla celebrazione del rito di giudizio abbreviato previsto per il prossimo mese di settembre.

