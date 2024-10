Spaccio davanti alla discoteca, arrestati quattro 20enni | Sequestrate oltre 350 dosi - Tuttoggi.info

All’indomani dei 5 arresti nei boschi di Umbertide, un’altra operazione antidroga dei carabinieri di Città di Castello ha portato ad ulteriori 4 arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Durante la notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, nel corso di un mirato controllo nei pressi di locali notturni e luoghi di aggregazione, frequentati perlopiù dai giovani, i militari hanno fermato i quattro fuori da una discoteca tifernate, dove era stato organizzato un evento musicale di “12 ore no stop”.

I giovani sono stati sorpresi in possesso di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, già suddiviso in numerose dosi pronte per essere cedute a terzi. I primi tre – poco più che ventenni, di origine romena e moldava ma provenienti dalle province di Roma e Terni – sono stati fermati intorno alla mezzanotte davanti al locale: nascosti tra gli indumenti avevano circa 65 grammi di ketamina, suddivisi in 214 dosi, 9 grammi di cocaina in 30 dosi e 12 grammi di mdma in 51 dosi.

Il quarto ragazzo, 21enne della provincia di Salerno, già con precedenti, è stato invece controllato davanti alla discoteca alle prime luci dell’alba, rinvenendo nella sua disponibilità 32 dosi di cocaina, 27 di crack e una di hashish, per un totale di oltre 25 grammi, insieme a 18 pasticche di ecstasy e alla somma di 520 euro in banconote di piccolo taglio, sottoposta anche questa a sequestro, in quanto ritenuta provento di spaccio

Tutti e quattro, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, sono stati associati alla casa circondariale di Perugia.