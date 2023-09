Spaccio al parco Ciaurro, controlli di carabinieri e vigili: 21enne beccato con l'hashish - Tuttoggi.info

Chiusi tutti gli accessi al Parco Ciaurro e controllate decine di persone, denunciato uno straniero già oggetto di espulsione

Carabinieri e vigili urbani di Terni in azione al parco Ciaurro per stroncare lo spaccio di droga. Mercoledì pomeriggio, infatti, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri ternana, con il Nucleo cinofili di Roma e la polizia municipale, hanno condotto un importante servizio di prevenzione e repressione nel cuore della città.

L’operazione si è concentrata sul parco Ciaurro, polmone verde del centro cittadino, dove, anche grazie alle sempre puntuali segnalazioni dei cittadini, era stato notato un via vai di soggetti che avevano alimentato il sospetto circa l’esistenza di una possibile piazza di spaccio, con clientela di giovani e giovanissimi.

Carabinieri e vigili hanno temporaneamente chiuso tutte le entrate e uscite del parco, effettuando controlli rigorosi su tutte le persone sospette presenti nella zona, identificandone alcune decine. Nelle maglie dei controlli è incappato un cittadino maghrebino 21enne, peraltro già gravato da un decreto d’espulsione della locale Prefettura, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. Per lui è così scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.