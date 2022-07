Spacciava in casa, nel ripostiglio e nel quadro elettrico 4 kg di droga

La notte scorsa i carabinieri della Sezione Operativa, supportati da quelli della Sezione Radiomobile, hanno eseguito due perquisizioni domiciliari in due appartamenti nella zona di San Sisto a Perugia. Nel primo appartamento, in un ripostiglio, all’interno di uno zainetto hanno rinvenuto due panetti rettangolari, nastrati, contenenti cocaina per un peso totale di 2 kg, del valore sul mercato di euro 200.000 circa, un involucro di 77 grammi dello stesso stupefacente, e 9 dosi, sempre di cocaina, del peso complessivo di 7gr e un bilancino di precisione usato per confezionare le dosi.

In un quadro elettrico esterno a questo appartamento, pronte per lo spaccio, sono state trovate inoltre 12 dosi di cocaina da un grammo ciascuna, poste all’interno di un contenitore in plastica. In un altro quadro elettrico posto in un altro piano dello stesso stabile sono stati rinvenuti 20 panetti di hashish, per un totale di quasi 2 kg, del valore sul mercato di circa euro 20.000 e nell’abitazione allo stesso pian, sul tavolo della cucina, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, un rotolo di pellicola trasparente e delle buste per il sottovuoto, tutto materiale usato per il confezionamento e, in vari punti della casa, sono stati rinvenuti circa 10.000 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, provento dell’attività di spaccio.