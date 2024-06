Spaccata al supermercato per rubare alcolici, arrestato 35enne - Tuttoggi.info

L'uomo fermato mentre stava portando via superalcolici dal supermercato; disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Spaccata in un supermercato di Bastia Umbra nella notte tra venerdì e sabato, con un uomo che è stato fermato dai carabinieri mentre stava portando via alcune bottiglie di superalcolici. In particolare, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Assisi, hanno tratto in arresto un 35enne polacco, con precedenti di polizia, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

L’uomo, dopo aver sfondato la vetrata di un supermercato del posto, ha asportato dall’interno bottiglie di superalcolici. I militari, intervenuti dopo una segnalazione al numero di unico di emergenza 112, si sono recati tempestivamente sul posto, cogliendo l’uomo nella flagranza di reato, ancora intento ad impossessarsi di merce, fermandolo mentre cercava di darsi alla fuga con la refurtiva. Sono state così recuperate sei bottiglie di liquori, successivamente restituite al legittimo proprietario.

Il 35enne, accompagnato presso la caserma di Santa Maria degli Angeli, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nella camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.