Sorpreso in un palazzo del centro con 20 ovuli di eroina, arrestato 20enne - Tuttoggi.info

E’ stato trovato all’interno di un palazzo del centro storico di Terni, in possesso di ben 20 ovuli termosaldati – per un quantità complessiva di 220 grammi di eroina – e un’ingente somma di denaro in contanti.

A sorprendere con la droga il giovane – extracomunitario di circa 20 anni – sorpreso peraltro in evidente stato di alterazione psicofisica – sono stati i poliziotti della Volante qualche notte fa, a seguito di una segnalazione giunta al 112.

Il controllo degli agenti è poi proseguito proprio presso il domicilio del ragazzo, dove sono stati rinvenuti altri 75 grammi complessivi tra eroina, cocaina e cannabis, oltre ad un frullatore e materiale per il taglio e confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Il 20enne è stato quindi tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e associato alla locale casa circondariale. Nella mattinata del 2 dicembre si è dovuto presentare dinanzi al Tribunale per il rito direttissimo e il giudice ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere.