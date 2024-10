Sorpeso nell'auto a noleggio con 7 dosi di cocaina, denunciato 42enne - Tuttoggi.info

I carabinieri di Terni hanno deferito in stato di libertà un 42enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo – di origini albanesi – è stato controllato alla guida di un’auto a noleggio in viale Brin e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di poco più di 7 grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi e di 240 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per il 42enne, domiciliato a Roma, oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattata anche la richiesta di emissione del provvedimento del divieto di ritorno in città.