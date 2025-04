Spoleto, il Ponte delle Torri torna aperto giorno e notte - Tuttoggi.info

Sarà aperto h24 il Ponte delle Torri. Da oggi, venerdì 18 aprile, il monumento simbolo di Spoleto sarà nuovamente fruibile senza limiti di orario. Dopo il periodo di sperimentazione avviato a dicembre a seguito della riapertura, la Giunta comunale ha deciso di tenerlo accessibile anche in orario notturno.

A partire quindi dal weekend di Pasqua spoletini e turisti potranno raggiungere a piedi il versante del Monteluco anche nelle ore serali, tornando a vivere pienamente uno dei luoghi più iconici di Spoleto.

“Dopo gli anni di chiusura legati al terremoto del 2016 e la sperimentazione decisa per questi primi mesi di apertura, oggi restituiamo pienamente il Ponte delle Torri alla comunità spoletina e alle persone che, già da questi giorni di festa legati alla Pasqua, verranno in visita in città – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore Federico Cesaretti – L’apertura non avrà limiti di orario e attraversare il Ponte di notte, magari al chiaro di luna, tornerà ad essere una delle cose più romantiche da fare a Spoleto a partire da questo weekend”.​