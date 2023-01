Sopralluogo alla scuola Ciabatti, c’è anche il sottosegretario Frassinetti

Mercoledì mattina la visita al plesso oggetto di interventi di ristrutturazione, insieme alle autorità comunali e regionali

Mercoledì 11 gennaio, alle ore 12, anche il sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito, on. Paola Frassinetti, parteciperà al sopralluogo presso i locali della scuola primaria Ciabatti in via Brunamonti, da tempo oggetto di significativi lavori di riqualificazione e valorizzazione.

All’incontro parteciperanno inoltre il vice sindaco ed assessore con delega alle politiche scolastiche e giovanili Gianluca Tuteri, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta, il consigliere comunale Riccardo Mencaglia, la dirigente comunale Monia Benincasa e il dirigente scolastico Luca Arcese.