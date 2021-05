Solo i milionari potranno investire in Bitcoin a Hong Kong - Tuttoggi

Le autorità globali di regolamentazione hanno rafforzato le loro politiche in materia di criptovalute

Hong Kong ha rivelato che una nuova legge consentirà solo agli investitori professionali (quelli con almeno 1 milione di dollari) di investire in Bitcoin.

Il watchdog dei titoli avrà anche una maggiore supervisione sul settore delle criptovalute, allontanandosi dal regime precedente quando i regolamenti erano “opt-in”.

Le Azioni Delle Autorità Regolatrici

In tutto il mondo, le autorità di regolamentazione hanno rafforzato le loro politiche in materia di criptovalute poiché il settore sta diventando troppo grande per essere ignorato. L’ultimo caso è quello di Hong Kong, un hub finanziario e crittografico globale che sta cercando una maggiore supervisione sul settore. La sua ultima proposta, tra le altre cose, limiterà il trading di criptovalute agli investitori professionali.

Hong Kong conduce consultazioni sui regolamenti crittografici dal novembre dello scorso anno. Il Financial Services and Treasury Bureau della regione ha ora rivelato i risultati delle sue consultazioni che rivelano come non favorisca i commercianti di criptovaluta al dettaglio.

Come riporta Reuters, l’FSTB vuole limitare questo settore agli investitori professionali. A Hong Kong, per qualificarsi come investitore professionale, è necessario disporre di un portafoglio di investimenti che superi gli 8 milioni di HK $ (1,03 milioni di dollari). Se la regione adotta questa legge, escluderà di fatto i commercianti al dettaglio dal mercato. Questo sarà un duro colpo per un’industria fondata per erodere la centralizzazione del potere, in particolare nel settore dei servizi finanziari.

Controllo Più Rigoroso Per Gli Scambi a Hong Kong

Oltre a vietare i commercianti al dettaglio, il regolatore vuole anche rafforzare la sua supervisione sugli scambi. Attualmente, gli scambi nella regione devono essere presentati all’autorità di regolamentazione solo volontariamente. Tuttavia, l’FTSB vuole che la Security and Futures Commission abbia maggiore potere sugli scambi.

Asley Alder, il CEO della SFC, ha osservato che “Questa è una limitazione significativa, poiché secondo l’attuale quadro legislativo se un operatore di piattaforma è davvero determinato a operare completamente fuori dal radar normativo, può farlo semplicemente assicurandosi che le sue risorse crittografiche scambiate non rientrino nella definizione legale di un titolo.”

I regolatori intendono presentare presto i regolamenti proposti ai legislatori in modo che possano essere convertiti in legge. Certo, è necessaria una maggiore supervisione sugli scambi. Più il settore è regolamentato, più facile sarà attrarre investitori istituzionali. Questo regolamento eliminerà anche le frodi nel settore in erba.

Tuttavia, il divieto ai commercianti al dettaglio potrebbe finire per fare più male che bene. Per cominciare, escluderebbe uno sbalorditivo 93% dei residenti di Hong Kong dalle criptovalute. Secondo un rapporto del South China Morning Post, circa 504.000 residenti avevano un patrimonio superiore a 1 milione di dollari. In una regione che ha quasi 7,4 milioni di persone, ciò implica che la stragrande maggioranza dei residenti non sarà in grado di investire in criptovaluta.

Leo Weese, il fondatore della Bitcoin Association di Hong Kong, sostiene che “limitare l’accesso a Bitcoin da parte delle persone al dettaglio significherebbe superare gli obiettivi del governo di promuovere l’innovazione e l’inclusione finanziaria”.