Soldi per le famiglie con figli piccoli: il Comune stanzia 40mila euro

E’ stato pubblicato l’avviso che intende favorire la natalità mediante interventi di sostegno dei nuclei familiari con figli fino ad un anno di vita con un ISEE massimo di 40mila euro prevedendo un contributo “una tantum” di mille euro. E’ stato finanziato da fondi di bilancio comunale di previsione del Comune di Foligno nella misura massima di 40mila euro.

I requisiti

Possono accedere al contributo le persone che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: essere genitori di un figlio o di figli fino ad un anno di vita alla data del 31/12/2023, ritenendo comunque valido il requisito di un anno di vita alla data di adozione della determinazione dirigenziale n. 2183 del 01/12/2023; essere: cittadini italiani; cittadini comunitari; cittadini di Stato non appartenente all UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi; essere residente nel Comune di Foligno; avere un ISEE non superiore ad Euro 40mila in corso di validità secondo la normativa vigente.

Come inviare la domanda

La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità: a mano, allo Sportello Unico Integrato del Comune di Foligno, capofila di Zona; Sociale n. 8, sito in Foligno Piazza della Repubblica 10; a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Foligno – Area Diritti di Cittadinanza – Ufficio di Piano – Piazza della Repubblica n.10; tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.foligno@postacert.umbria.it. Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. L’istanza deve essere presentata entro il 15 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale www.comune.foligno.pg.it