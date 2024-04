Software di gestione aziendale e la loro utilità per le PMI - Tuttoggi.info

Ogni azienda può personalizzare il gestionale, scegliendo di attivare solo gli strumenti di cui realmente necessita e di modificarli in qualsiasi momento

Non solo le grandi imprese operanti nelle grandi metropoli, ma anche le PMI, magari localizzate in zone di provincia, possono avere, tra i loro obiettivi, crescita e competitività. Se il web, da un lato, favorisce questa crescita, eliminando distanze e confini, i software gestionali, dall’altro, possono fornire un valido aiuto per ottimizzare i processi e tenere tutto sotto controllo.

Le caratteristiche del programma di gestione aziendale, noto anche con l’acronimo ERP, lo rendono uno strumento non solo utile, ma addirittura indispensabile per qualsiasi azienda desiderosa di ottimizzare le proprie performance e rendere ogni processo più rapido, senza rinunciare a precisione e accuratezza. Oltre a questo, la scalabilità e la suddivisione in moduli consentono di personalizzare in ogni momento il software, adattandolo alle nuove esigenze dell’impresa

In questo articolo andremo a scoprire che cosa sono gli ERP, quali funzioni offrono e perché possono risultare utili anche per le piccole e medie imprese.

A che cosa servono i programmi di gestione aziendale

L’acronimo ERP sta per “Enterprise Resource Planning” (ossia, in italiano “Pianificazione delle Risorse d’Impresa”) e viene utilizzato per indicare una serie di software integrati fra loro in un’unica piattaforma e pensati per gestire, ottimizzare e automatizzare una vasta gamma di attività.

Essendo generalmente basati su una struttura a moduli, ogni azienda può personalizzare il gestionale, scegliendo di attivare solo gli strumenti di cui realmente necessita e di modificarli in qualsiasi momento, aggiungendone di nuovi, eliminando quelli attivi, cambiando i parametri e via dicendo.

In che modo possono aiutare le PMI

È proprio la modularità, affiancata alla scalabilità, a rendere gli ERP ideali non solo per le grandi imprese che già si trovano a dover gestire grandi quantitativi di dati e operazioni, ma anche per le PMI che stanno vivendo una fase di crescita o, in ogni caso, puntano a crescere. A tal proposito è possibile optare per Arca Evolution, un programma di gestione aziendale di Wolters Kluwer modulare e scalabile, per ogni settore e necessità.

A mano a mano che informazioni, processi e risorse aumentano, le imprese medie e piccole che hanno integrato, nei loro processi, un programma di gestione aziendale possono implementare nuove funzioni automatizzate e semplificare i passaggi. Questo permette di ridurre gli errori e i rallentamenti causati dal repentino aumento di ordini, dati o altro, e di ottimizzare i processi, risparmiando sia tempo sia denaro.

Ricorrendo ai migliori ERP le aziende possono contare su software caratterizzati da un’interfaccia intuitiva – che permette a tutti i dipendenti di apprendere rapidamente come utilizzarli -, nonché in grado di offrire la massima protezione dei dati e aggiornamenti costanti. Questi ultimi, in particolare, risultano fondamentali per operare sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Quali funzionalità mettono a disposizione

I software di gestione aziendale includono, come abbiamo detto, un elevato numero di moduli. Questi permettono di coprire con un unico software tutti i processi aziendali. In particolare, a seconda delle esigenze, è possibile includere moduli:

per la contabilità;

per la logistica;

per il controllo di vendite e acquisti;

per la produttività;

per la gestione dei documenti e via dicendo.

La gestione di tutti i processi tramite un’unica piattaforma offre la possibilità di tenere sotto controllo in modo semplice e intuitivo l’andamento del business e lo stato di salute dell’azienda, monitorandone crescita e sviluppo grazie a report e grafici aggiornati in tempo reale.