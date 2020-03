Socialdance, ballare insieme online sconfigge le distanze - Tuttoggi

#facciamosocialdance❤ ❤ ❤ ❤ RAGAZZIIII. AMATIIII DANZATORIIIIIIIII . Amici danzatori o chiunque voglia cambiare questo stato di emozioni…. cambiamo in questi giorni il social, con frequenze più alte??? ❤ ❤ ❤ ❤Iniziativa #facciamosocialdanceOGGI 6 MARZO DO' VITA A QUESTA MIA IDEA, CHE UTILIZZA I SOCIAL PER UNIRCI IN UNA MERAVIGLIOSA PRATICA CHE SEGUO DA TEMPO DEI #5ritmi e #5rhythms GRAZIE A Olivia Olla Palmer che ci ispira a danzare sempre attraverso alla tecnica che ha contribuito con grande entusiasmo a divulgare in Italia.#facciamosocialdanceLa mia intuizione è di condividere un video che farai della tua danza taggandoci tutti, sia chi inviti a partecipare, sia chi ti ha invitato e anche me se vorrai, mi farà certo piacere come danziamo tutti… Diventiamo capillari nei social, con la danza attraverso al ns corpo che si vuole liberare da paure e tensioni, anche instagram se volete. La creatività va condivisa come l'allegria e il buon umore e in questo nessuna timidezza deve frenare, non facciamoci bloccare ❤Tutto questo per alzare le nostre frequenze, per allietarci la vita, per stare in equilibrio con l'attenzione e la presenta più equilibrata.Facciamo #facciamosocialdance per stare meglio, e per far star meglio ❤… Quindi filmate la vostra danza… danzate così come siete e dove siete, poi postate, e condividete e taggatemi e taggate i vostri amici x coinvolgere per invitare, x cambiare, per tenerci forti e uniti… Danzate e danzate, tutto parte da dentro… Danzando si sta meglio e si fa stare meglio… MANTENIAMO LA NOSTRA IDENTITÀ, CON PENSIERI, STRUMENTI ED IDEE INDIPENDENTI. SCATENIAMOCI ATTRAVERSO LA DANZA OGNUNO CON IL PROPRIO RITMO E SENTIRE ❤ … FORZAAAAA e CORAGGIO ❤❤ ACCETTATE QUESTA FANTASTICA SFIDA, CONDIVIDETE E TAGGATEMI E TAGGATE TUTTI, PER ESSERE TUTTI PIU' UNITI <3<3<3 chi vede il tuo Tag può scegliere di accettare questa emozione e di danzarla per se e per tutti, ma quando gli altri taggano te l'onda chi hai lanciato torna a sostegno… ed il cerchio si completa ❤Si sceglie se condividere il bene o il male??? Bhè io rischio e scelgo di condividere la mia intuizione con il bene e lo condivido con chi lo vorrà accogliere… Il bene della chiarezza di un intento, di un emozione provata con forza per cambiare le cose, nel metterci il cuore, per un attimo, un minuto o tutta la vita… STRIZZIAMO QUESTI SOCIAL A NOSTRO BENEFICIO???? Ci riprendiamo il buon umore, che è nostro diritto? Non facciamoci terrorizzare, tutto passa, e bisogna essere presenti per affrontare ogni sfida della vita. ???… Dance to dance ❤ ❤ … E poi con le difese immunitarie più alte nulla si attacca… Andate al sole, uscite nei moschi, la natura da sempre cura e a sempre curato… Cara Olivia Olla Palmer tu hai portato i 5ritmi nella mia vita… ed io contribuisco con le mie idee ballando anche per te e grazie a te ❤ e tutti noi grazie… ❤ #5ritmi e #5rhythms #5ritmiItaliaSE TI È APPARSO QUESTO VIDEO, FAI LO STESSO, SPIEGA L'INTENTO DI #facciamosocialdance E CONDIVIDILO E FALLO CONDIVIDERE E TAGGATEMI E TAGGATE I VOSTRI AMICI PER INVITARLI A BALLARE OGNUNO LA LORO DANZA!! CHE TUTTI SAPPIANO CHE IL CORPO È SAGGIO E CHE ABBIAMO EMOZIONI PURE DA CONDIVIDERE PER ESSERE CONDIVISE ❤#facciamosocialdance La mia idea è di realizzare un video, ognuno con la propria danza e ritmo. Per danzare così come siamo e dove siamo per poi invitare, condividere e taggare.Per aumentare l’onda di tutti noi taggate sia chi vi ha invitato, per fargli sapere che avete accolto sia la mia idea che il loro invito, sia chi volete invitare a danzare.Avevo voglia di fare qualcosa per stare bene e far stare bene… La danza è uno degli strumenti che ci unisce tutti per creare una onda di emozione, per alzare sia le nostre frequenze che quelle degli altri o di chi vuole condividere questa emozione con noi ognuno con la sua danza.Se ti fa piacere #facciamosocialdance con il tuo video e tagga e postalo sui social della tua danza #5RITMI #5RitmiItalia #ConsciousDanceItaly #MovementMedicineItalia #notouchstillconnected e se ti va tagga pure me, in modo che possa contribuire a spiegare l’idea che sta muovendo tutti noi… Grazie grazie grazie, per aver accolto questa mia intuizione e di danzare anche insieme alla mia emozione… cindividiamo e tagghiamo. Elisabetta Severini