Sit in degli addetti agli appalti ferroviari contro il caro vita

Sit degli addetti agli appalti ferroviari contro il caro vita. L’appuntamento è per venerdì 29 settembre dalle 11.30 fino alle 13.30 a Foligno, di fronte alla stazioen ferroviaria. Ci saranno gli addetti agli appalti ferroviari in occasione dello sciopero nazionale del settore. I lavoratori rivendicano azioni per far fronte al caro vita tra cui l’aumento degli importi dei buoni pasto ( TICKET RESTAURANT ). Il sit in è organizzato unitariamente dalla varie sigle sindacali.