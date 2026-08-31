Sisma2016,Castelli "Ad Arquata del Tronto il meglio dell’ingegneria antisismica" - Tuttoggi.info

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Sisma2016,Castelli “Ad Arquata del Tronto il meglio dell’ingegneria antisismica”

ItalPress

Sisma2016,Castelli “Ad Arquata del Tronto il meglio dell’ingegneria antisismica”

Lun, 31/08/2026 - 23:03

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ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) (ITALPRESS) – La consegna di questi lavori segna uno dei momenti “più importanti nel percorso di rinascita di Arquata del Tronto. L’importanza di questo progetto nasce non solo dalle risorse finanziarie, 71 milioni di euro per la prima parte e se ne aggiungeranno 65 per la seconda fase, ma la cosa più significativa è la qualità del progetto: abbiamo messo in campo il meglio dell’ingegneria antisismica mondiale”. Lo ha detto il commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, in occasione della consegna dei lavori per la realizzazione delle opere di stabilizzazione e sostegno del centro storico di Arquata del Tronto. “La Fondazione Eucentre che ha collaborato con il nostro ufficio della ricostruzione – ha proseguito -, ha messo in campo un modello che non ha precedenti. Attualmente il responsabile di quella fondazione è il responsabile di tutta la società internazionale di ingegneria antisismica mondiale. Abbiamo voluto garantire che, attraverso questa ricostruzione, si potesse anche rendere indenne Arquata Borgo, il centro storico, dal rischio di una prossima scossa”, ha concluso.
(ITALPRESS).
mrc/mca1

(fonte video: ufficio stampa Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)

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