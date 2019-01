Sir, una vittoria per Leo Cenci

share

I Sirmaniaci e tutti i tifosi del PalaBarton rendono omaggio a Leonardo Cenci dagli spalti; i Block Devils in campo, con la vittoria del poker in Champions sui francesi del Tours. Prima della partita un minuto di silenzio per ricordare il presidente di Avanti Tutta, scomparso poche ore prima, mentre i tifosi espongono uno striscione che recita: “Ciao Guerriero, corri tra le nuvole”.

Forte la commozione al PalaBarton, che i ragazzi di Bernardi trasformano in energia positiva, sbarazzandosi in tre set dei francesi. Parte subito forte la Sir, micidiale in battuta, con Podrascanin che alza il muro e Lanza che gioca la sua migliore partita dal suo arrivo in estate a Perugia.

E quando anche Leon inizia a giocare sui suoi livelli, insieme all’immenso Atanasijevic, per i volenterosi francesi non c’è speranza: il terzo set si chiude con il punteggio di 25-19. La Sir conquista la sua quarta vittoria in Champions su altrettante partite. Una vittoria convincente, che i Block Devils dedicano a Leonardo Cenci.

Perugia – Tours 3-0 (25-20 25-20 25-19)

share

Stampa