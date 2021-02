Sir, severa punizione in Champions: Modena vince 3-0

Martedì al PalaBarton serve l'impresa ai Block Devils per passare il turno e continuare a coltivare il sogno europeo

Severa punizione in Champions per la Sir, che a Modena viene nettamente sconfitta 3-0 dai Canarini. I Block Devils sembrano iniziare con il passo giusto l’andata di questo derby d’Europa, ma a metà del primo set, avanti di 4 punti, smettono praticamente di giocare. E vengono surclassati dai padroni di casa in tutte le fasi. Perugia mette a terra palloni con grandi difficoltà, perché Modena difende benissimo. Block Devils questa sera non efficaci a muro e discontinui anche al servizio.

Leo Shoes Modena – Sir Sicoma Perugia 3 – 0

(25-21; 25-18; 25-21)

LEO SHOES MODENA: Christenson 6, Vettori 15, Stankovic 7, Mazzone 3, Petric 5, Lavia 13, Grebennikov (libero), Porro, Karlitzek. N.e.: Rinaldi, Buchegger, Bossi, Iannelli (libero), Sanguinetti. All. Giani, vice all. Carotti.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica 4, Atanasijevic 5, Ricci 4, Solè 8, Leon 13, Plotnytskyi 6, Colaci (libero), Zimmermann, Ter Horst 5, Vernon-Evans 2, Russo. N.e.: Piccinelli, Sossenheimer (libero), Muzaj. All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Sinisa Ovuka – Andrea Puecher

LE CIFRE – MODENA: 12 b.s., 1 ace, 33% ric. pos., 16% ric. prf., 53% att., 5 muri. PERUGIA: 13 b.s., 4 ace, 55% ric. pos., 29% ric. prf., 39% att., 9 muri.

La partita

Equilibrio in avvio, con il primo sorpasso Sir sull’ace di Leon (6-5). Sull’attacco del cubano naturalizzato primo break per i Block Devils, che poi allungano con l’ace di Plotnytskyi.

La Sir prova a scappare (+4), ma i padroni di casa trovano il break e sul 14-15 Heynen chiama i suoi.

Modena trova il sorpasso sul 18-17. E allunga, con Perugia incapace di reagire. E sull’errore in battuta di Leon la Leo Shoes si prende il primo set 25-21.

Il secondo set si apre ancora nel segno di Modena, guidata da Vettori (6-3). I Canarini non sbagliano nulla, tanti gli errori dei Block Devils in attacco, che consentono a Modena di scappare 11-6.

Heynen non riesce ad invertire l’inerzia del set, che Modena chiude a proprio favore con un eloquente 25-18.

Leon non trova continuità in attacco e al suo secondo errore consecutivo (sul 5-2 per Modena) Heynen chiama i suoi, per due volte nel giro di pochi minuti di fronte allo strapotere degli avversari.

Finalmente Leon trova il suo attacco 10-7. E subito l’ace che ridà speranza alla Sir.

Ma sugli errori dei Block Devils Modena torna sul +5 (15-10).

L’ace di Vernon Evans (15-13) costringe Giani a chiamare i suoi.

L’ace di Vettori rimanda indietro i Block Devils (17-14). Modena difende benissimo, Grebennikov salva per due volte su Leon. E la Leo torna sul +5 (19-14).

Leon manda fuori l’attacco del possibile -1 (21-18). Il cubano naturalizzato polacco questa sera non c’è.

Modena ricaccia indietro i Block Devils con Lavia (23-20). E Modena si prende il terzo set e la vittoria ancora con Lavia, che buca per l’ennesima volta il muro dei Block Devils.

Martedì serve l’impresa

Martedì prossimo al PalaBarton alla Sir serve un’altra impresa per continuare a cullare il sogno europeo. I Block Devils, per accedere alle semifinali, dovranno vincere 3-0 o 3-1 e poi il golden set.