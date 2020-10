Sir, Padova demolita 3-0: in testa a punteggio pieno

La Sir Safety Conad Perugia supera anche la Kione Padova (3-0) e si conferma in testa alla Superlega a punteggio pieno. Una vittoria convincente, contro una squadra temibile, arrivata nell’insolito contesto del PalaBarton vuoto, senza il tifo dei Sirmaniaci per le misure anti Covid.

Grande difesa per Perugia (fase nella quale sta crescendo molto anche Leon). Che in attesa del rientro di capitan Atanasijevic ha molte soluzioni in attacco, anche perché Ter Horst migliora l’affiatamento con Travica partita dopo partita.

Sir Safety Conad Perugia – Kione Padova 3-0

(25-18; 25-14; 25-21)

Primo set

Si inizia subito con un break di Padova, che sfrutta l’errore di Perugia in battuta. Il primo punto per la Sir arriva con Solè.

La partita prosegue in equilibrio. Padova trova ancora il break per il 14-16.

Ma Perugia spinge sull’acceleratore e si riporta avanti (20-17).

Leon murato per il 18esimo punto di Modena. Ma a questo punto la Sir prende le misure agli avversari, mette a segno 5 punti consecutivi e si prene il primo set (25-18).

Secondo set

Anche all’inizio della seconda frazione Perugia e Padova rispondono punto a punto. Il primo break a favore dei Block Devils arriva su un errore degli ospiti (8-6).

Lo strappo prova a farlo Leon, con l’ace del 10-7. Tre punti di vantaggio che Perugia conserva sul bell’attacco di Plotnytskyi e poi con il pallonetto di Ter Horst, sempre più convincente.

Una grande difesa di Leon apre la strada all’attacco di Plotnytskyi (13-9). Sull’errore di Padona Cutini (14-9) richiama i suoi.

L’inerzia del set però non cambia, perché Perugia difende benissimo (Colaci non lascia cadere nulla) e in attacco ha molte soluzioni con i suoi bombardieri e con le giocate di Solè. Come nel finale del primo set Perugia trova l’allungo (17-9).

Sul 20-11 Heynen manda in battuta Zimmermann (21-11).

L’invasione di Padova dà 12 set point alla Sir. Leon non forza la battuta e Padova si salva. Ma il set a favore di Perugia lo chiude Ter Horst (25-14).

Terzo set

Al primo turno di battuta questa volta Leon picchia duro e abbatte Danani. Il miglior libero della passata stagione si riscatta sul secondo attacco-bomba del cubano naturalizzato polacco e consente a Padova di pareggiare (2-2).

Primo break di Perugia sull’attacco di Ter Horst (4-2). Perugia difende benissimo e Solè alza il muro (5-2).

Padova accorcia, ma Plotnytskyi la ricaccia a -2 (6-4).

Gli ospiti però ora giocano bene, grazie a una grande fase difensiva. E restano attaccati in questo set a una grande Sir.

Padova rientra in partita (13-12) e Heynen richiama i suoi. Ma Padova trova il pari.

Il set ora prosegue in equilibrio punto a punto. Plotnytskyi murato, Padova passa avanti.

La Sir torna avanti con l’ace di Leon a 116 km/h. Leon e Plotnytskyi danno il break a Perugia (21-19). L’ucraino, insieme a Solè, alza il muro: 22-19, Padova chiama il time out.

Solè dà 4 match- ball a Perugia. E la chiude Plotnytskyi con un ace! (25-21)

(A breve le cifre della partita e i commenti)