I Block Devils affrontano Cisterna per l'esordio in Superlega: le regole per il pubblico e dove vederla in tv | Le ultime in casa Sir

Inizia la missione tricolore per la Sir Safety Conad Perugia. Domenica alle 18 al Pala Barton Perugia affronta la Top Volley Cisterna per la prima giornata della Superlega 2021-2022.

I Block Devils tornano a calcare il taraflex di casa 172 giorni dopo l’ultima volta (era il 21 aprile per gara 3 della scorsa finale scudetto) e lo fanno con la voglia di cominciare il nuovo anno con il piede giusto.

E c’è grande attesa per vedere finalmente all’opera la nuova creatura bianconera affidata alle cure di Nikola Grbic, in un match che vedrà l’esordio in maglia bianconera dei nuovi arrivati dal sontuoso mercato estivo: Giannelli, capitano della Nazionale campione d’Europa, Anderson, Rychlicki, Mengozzi e Dardzans.

Recine: felici di ritrovare il nostro pubblico

“Non vediamo l’ora di cominciare”, dice il direttore sportivo Stefano Recine. “La squadra sta bene, i ragazzi sono carichi e siamo felici di ritrovare anche il nostro pubblico. In questa fase dobbiamo pensare soprattutto al nostro gioco ed a trovare i giusti automatismi, sapendo che domani affrontiamo una buona squadra come Cisterna e che ogni esordio nasconde sempre ulteriori insidie. Ma è chiaro che vogliamo iniziare la stagione con il piede giusto”.

Le regole anti Covid

Torna infatti il pubblico al PalaBarton. Per ora al 60% della capienza, secondo le ultime disposizioni anti Covid.

La società bianconera comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 – A3 – B2 – B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass e che sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.

Biglietti

La società bianconera comunica che le ultime disponibilità di biglietti per domani pomeriggio (posti disponibili solo nelle Gradinate Secondo Anello) saranno messe in vendita da stamattina alle ore 12:00 al costo di € 24,00 (€ 14,00 il ridotto per gli under 14) e saranno acquistabili unicamente online sul sito vivaticket.it .

Le ultime in casa Sir e gli avversari

Grbic ed il suo staff ultimeranno la preparazione del match nelle sedute di rifinitura di oggi pomeriggio e domattina. Sedute nelle quali l’attenzione sarà focalizzata sull’avversario ed al termine delle quali Grbic deciderà il primo 6+1 stagionale. Recuperato e disponibile per domani anche Fabio Ricci, che ha ripreso gli allenamenti con il gruppo. Al netto di possibili sorprese, il tecnico serbo dovrebbe però inizialmente partire con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Cisterna, che in estate si è affidata alla conduzione tecnica di Fabio Soli, si presenta al PalaBarton con tutta la rosa a disposizione. La formazione pontina, come spiegato da Grbic alla vigilia, è compagine esperta e forte fisicamente, con diversi giocatori di respiro internazionale. Per la Top Volley dovrebbero scendere in campo al via il regista Baranowicz, l’opposto canadese Szwarc in diagonale, il tedesco Krick e l’australiano Zingel come centrali, l’azzurrino campione del mondo under 21 Rinaldi in tandem con l’altro canadese in rosa Maar schiacciatori di posto quattro e Cavaccini libero.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Mengozzi-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz-Szwarc, Krick-Zingel, Rinaldi-Maar, Cavaccini libero. All. Soli.

Arbitri: Stefano Caretti – Stefano Cesare

Precedenti ed ex della partita

Diciotto i precedenti tra le due formazioni. Diciassette le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, un successo per la Top Volley Cisterna. L’ultimo confronto diretto il 27 dicembre 2020 al Palazzetto dello Sport di Cisterna per la quinta di ritorno della Superlega 20-21 con vittoria di Perugia in tre set (14-25, 19-25, 21-25).

Nessun ex in campo tra le due formazioni. Un ex invece in panchina, è il coach pontino Fabio Soli che giocò con i Block Devils in serie B1 nella stagione 2008-2009.

Dove vedere il match

Il match di domenica tra Perugia e Cisterna sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con il commento di Andrea Cruciani.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 18:00 Perugia-Cisterna sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Perugia-Cisterna sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Con il ritorno della Superlega torna anche Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel martedì alle ore 20:30.