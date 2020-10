Sir infinita: Trento espugnato in rimonta (3-1)

Una Sir infinita espugna in rimonta il fortino di Trento e torna a casa ancora con i tre punti in tasca, confermandosi in testa alla Superlega a punteggio pieno.

Partita bellissima, tra due grandissime formazioni. L’equilibrio iniziale nel primo set viene rotto da Nimir a favore dei padroni di casa. Nel secondo tempo la Sir inizia a prendere le misure all’ex Milano ed a trovare la necessaria continuità in attacco.

Nel terzo set Perugia alza il livello d’insidia del suo servizio, ritrova Ter Horst in attacco e tiene alto il muro con Russo.

Ma nel quarto set Trento mette in difficoltà Perugia con il servizio e scappa coi turni in battuta di Giannelli. Ma qui i ragazzi di Heynen hanno una grande reazione e rosicchiano punto su punto fino a trovare il pari. Finale caldissimo, con Perugia che sbaglia la palla del match e poi annulla un set point agli avversari. L’inerzia del set lo sposta Plotnytskyi, a fasi alterne in questa gara (anche per il livello della difesa di Trento) e con due bombe dai nove metri nel finale regala la vittoria ai Block Devils.

Itas Trentino Trento – Sir Safety Conad Perugia 1-3

(25-17; 22-25; 17-25; 24-26)

Primo set

Partita subito in salita per la Sir, che trova subito l’allungo con il primo tempo dell’ex Podrascanin (5-2).

Perugia rimonta e si porta avanti con la pipe di Leon (7-8).

Partita all’insegna dell’equilibrio fino al 12 pari. Poi Trento alza il muro e prende il largo, guidata da Nimir, implacabile.

Perugia non reagisce e il primo set va ai padroni di casa (25-17).

Secondo set

Parte forte Trento anche nel secondo set. Il pari arriva con l’ace di Leon (3-3).

Vantaggio di Perugia con un ace di Russo (4-5).

L’Itas trova il break, ma Perugia resta attaccata. E su uno dei pochi errori di Trento in attacco trova il vantaggio (9-10). Nuovo vantaggio di Perugia con Leon, dopo un salvataggio strepitoso di Colaci sul missile di Nimir.

Partita bellissima tra due grandi squadre. Perugia trova il break con Travica e Lorenzetti chiama i suoi (14-16).

Ma Trento non molla e si va avanti punto a punto. Leon spara male la battuta (20 pari). E allora ci pensa Plotnytskyi a chiude l’attacco vincente per Perugia.

Solè coglie il set, per usare un termine calcistico (21-22). E poi ferma Nimir a muro, con la palla che termina sulla linea. E Lorenzetti chiama ancora i suoi (21-23).

Fuori l’attacco di Trento, tre palle set per la Sir. La prima l’annulla Nimir in una palla contesa a rete con Plotnytskyi.

Ma Solè regala a Perugia il set del pari (22-17).

Terzo set

Rossini salva su una bomba di Leon e Trento trova il punto del pari (1-1).

Cresce Ter Horst, ma dall’altra parte non si ferma Nimir (3-3).

Break di Perugia, con Leon che ferma Nimir a muro (3-7) e Lorenzetti chiama i suoi.

Leon a segno con un colpo beffardo (4-8). Replica Plotnytskyi con la pipe.

Ter Horst toglie Nimir dal turno di battuta (6-10). E arriva l’ace di Leon! (6-11). E Lorenzetti è costretto a chiamare ancora i suoi.

Kooy riporta sotto Trento (9-11). E allora è Heynen a chiamare i suoi.

Ter Horst toglie Kooy dalla battuta. Poi Plotnytskyi riporta Perugia a +4 (9-13).

Plotnytskyi mette in difficoltà la difesa di Trento e Solè può metterla a terra (11-16).

Muro di Russo su Podrascanin (13-19). Poi l’errore di Kooy.

Peccato, Perugia sbaglia l’attacco dopo la difesa di Piccinelli su Nimir. E sul turno in battuta di Nimir Heynen chiama i suoi (14-20).

Ter Horst toglie Nimir dal servizio. Ace di Leon! (14-22).

Muro di Russo su Nimir (15-23).

Plotnytskyi dà a Perugia 8 palle set. E il secondo set per Perugia arriva sull’errore di Giannelli in battuta (17-25).

Quarto set

Nimir sbaglia la battuta (1-1). Muro vincente di Russo su Kooy per il vantaggio Perugia.

Nimir chiude un punto incredibile dopo una grandissima difesa di Trento sul servizi di Leon (3-3).

Equilibrio iniziale rotto da Trento che prova a scappare con Nimir (6-4).

Ace di Lucarelli (8-5). E Heynen chiama i suoi.

Ma Trento ora è tornata a difendere bene. Lucarelli sbaglia la battuta (9-6) dopo una bella serie. Forza troppo il servizio Plotnytskyi.

Trettenuta di Giannelli dopo due difese di Perugia, che si salva.

Pasticcia la Sir in attacco, ma Russo ferma Nimir a muro (11-8).

Trento mette in difficoltà la ricezione di Perugia, cosa che non riescono a fare i Block Devils. E Heynen chiama i suoi sul 13-8.

Muro di Russo, ma il servizio di Leon si spegne in rete (14-10).

Perugia trova il break (14-12). Sull’errore di Russo in battuta Lorenzetti chiama i suoi (15-12).

Ancora il muro salva Perugia (16-13).

Fortunoso punto di Nimir che la rimanda oltre la rete di testa (18-13).

Ace di Plotnytskyi (18-15).

Leon mette giù la palla del 19-17 con il pubblico che chiede una doppia di Solè. E proprio l’argentino trova l’ace! Lorenzetti chiama i suoi.

Nimir la spara fuori (20-19). Ma poi si riscatta dopo un grande scambio.

L’ace di leon vale il pari (21-21)! Il video check vede un tocco a muro che riporta avanti Trento.

Un doppio video check dà il vantaggio a Perugia (22-23).

Plotnytskyi toglie Giannelli dalla battuta e dà il match point a Perugia. Ter Horst la manda sulla rete.

Fuori il muro di Perugia. Palla set per Trento. Solè lo annulla.

Plotnytskyi!!! La chiude con un ace e mezzo! Vince Perugia (25-27). Block Devils ancora a punteggio pieno in testa alla Superlega!