Sir cannibale, vince anche a Monza (3-1)

Ampio turn over per i Block Devils che cedono solo il secondo combattutissimo set (32-30)

All’Arena di Monza i Block Devils, con un ampio turn over operato da Grbic, confermano la loro fame di vittoria, superando i padroni di casa 3-1.

Kamil RYCHLICKI, attacco durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58682] Dragan TRAVICA, palleggio durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_MB61170] Fabio RICCI, attacco durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58649] muro di Perugia durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58659] Thijs TER HORST, attacco durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58629] Oleh PLOTNYTSKYI, attacco durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58578] Nikola GRBIC, time-out durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_MB61146] muro di Perugia durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58561] esultanza durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58138] Oleh PLOTNYTSKYI, attacco durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_ND58104] Presentazione iniziale durante Vero Volley MONMZA – Sir Safety Conad PERUGIA, 12ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso Arena di Monza Monza IT, 13 marzo 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-03-13/_MB61130]

Parte subito forte Monza, che piazza un break di 4-0. I Block Devils, con Ter Horst e Plotnytskyi in campo e Travica in regia, passano in vantaggio (11-10). Sul turno in battuta al servizio di Giannelli (mandato in campo proprio per sfruttarne l’abilità dai 9 metri) la Sir allunga 22-19. L’errore al servizio di Grozer dà il primo set a Perugia (25-21).

Nel secondo set padroni di casa avanti 14-11. Sul turno in battuta di Trevica la Sir piazza un lungo break (6-0) e passa a condurre 17-14. Monza con Grozer torna avanti (18-17). E si prosegue punto a punto, sino ai vantaggi. perché Ter Horst sbaglia il set point sul 24-23. Grozer trova il punto del 29-28, poi sbaglia e si va avanti. Monza si aggrappa al tedesco per fare suo il secondo set. E se lo prende con il muro di Daviskyba (32-30).

Break di Monza (5-3) sull’ace di Dzavoronok. Il muro vincente riporta i Block Devils in parità (11-11). Il sorpasso Sir arriva con il muro su Grozer. Rychlicki regala due set point alla Sir. Grozer annulla il primo e va alla battuta. Plotnytskyi la tiene e il primo tempo di Ricci dà il set ai Block Devils (245-23).

Il quarto set di apre con l’ace di Plotnytskyi, che con un colpo corto sorprende la ricezione di Monza. I Block Devils provano a scappare (5-2). Ma Monza ritorna e si porta sul +3 (15-12) con Davyskiba. Break di Perugia (22-20). Ace di Giannelli (23-20). L’errore di Galassi dà la vittoria alla Sir (25-22).

Tabellino

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 1-3

21-25; 32-30; 23-25; 22-25

(a seguire servizio completo con numeri)