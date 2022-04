Sindaco riceve due storici benefattori "Grazie a Ugo Caselli ed Emilio Giordano Giulietti" - Tuttoggi

Prima di congedarsi dal sindaco, Ugo Caselli, particolarmente commosso, ha voluto ringraziare anche a nome di Giulietti, istituzioni, Comune e Asl, con tutto il personale medico e lavorativo ad ogni livello, che hanno sempre supportato le iniziative di carattere benefico portate avanti per oltre mezzo secolo.

Caselli, dipendente di una nota azienda cartotecnica, nel tempo libero (e da quando è andato in pensione), ha operato come volontario nella Croce Rossa Italiana dal 1968 per oltre 30 anni, e si è poi impegnato nell’associazione per la lotta contro il cancro e come singolo volontario in diversi ambiti, in particolare del settore sanitario.

“Ringraziamo il sindaco per le belle parole e tutta la comunità tifernate che ha contribuito al raggiungimento di piccoli ma significativi obiettivi sempre per il bene dei meno fortunati”, hanno concluso i due benefattori, annunciando di avere un sogno nel cassetto per il futuro: “Organizzare un festival comprensoriale di musica rivolta ai gruppi giovanili”, ovviamente sempre con finalità benefiche.