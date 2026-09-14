Sicurezza Umbertide: controlli straordinari congiunti di Polizia di Stato e Polizia Locale - Tuttoggi.info

Prosegue anche a Umbertide l’intensificazione del controllo del territorio della Polizia di Stato di Città di Castello, che ha effettuato un servizio straordinario congiunto con la Polizia Locale, finalizzato a rafforzare il presidio della città e a garantire una presenza più capillare nelle aree maggiormente frequentate.

Il servizio ha interessato le principali arterie stradali, le zone di maggiore aggregazione e le aree in prossimità degli esercizi pubblici, con controlli mirati su persone e veicoli e verifiche finalizzate a prevenire situazioni di illegalità e comportamenti che possano incidere sulla sicurezza e sulla tranquillità dei cittadini.

Nel corso del servizio sono stati istituiti diversi posti di controllo presso le principali arterie viarie, identificando oltre 80persone e sottoponendo a verifica circa 30veicoli. Sono stati controllati, inoltre, diversi esercizi pubblici del centro e sono state emesse due sanzioni per violazione delle norme del codice della strada nei confronti di alcuni automobilisti.

La collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale ha consentito di mettere in campo un dispositivo coordinato, con professionalità e competenze complementari, rafforzando l’attività di prevenzione sia sotto il profilo della sicurezza pubblica sia per quanto riguarda il rispetto delle norme che regolano la circolazione e la vita urbana. L’obiettivo è quello di assicurare una presenza visibile e costante, capace di svolgere una funzione non soltanto repressiva, ma soprattutto preventiva e deterrente.

I controlli straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi programmati e modulati sulla base delle esigenze del territorio e delle segnalazioni provenienti dalla comunità.