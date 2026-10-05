Nations League, l’Italia batte 3-1 la Turchia e balza al secondo posto - Tuttoggi.info

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Nations League, l’Italia batte 3-1 la Turchia e balza al secondo posto

ItalPress

Nations League, l’Italia batte 3-1 la Turchia e balza al secondo posto

Lun, 05/10/2026 - 23:17

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BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italia vince 3-1 contro la Turchia ed evita aritmeticamente la retrocessione in Lega B nella Uefa Nations League: secondo successo nelle prime quattro gare, ma soprattutto secondo posto nel gruppo 1 alle spalle della Francia. L’Italia tornerà in campo il 12 novembre, gli azzurri ospiteranno a Milano la Francia, la fase a gironi della Nations League si chiuderà in casa del Belgio, il 15 novembre. Momento complicato per Vincenzo Montella che, con 4 sconfitte su 4, rischia l’esonero. Nove cambi su undici per Mancini dopo l’ottima prestazione contro la Francia. In porta confermato Donnarumma, in difesa spazio a Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo si è rivisto Romano (ottima risposta dopo gli errori contro il Belgio) scortato da Barella e Doumbia, in attacco Scamacca è stato supportato da Vergara e Maldini. Montella ha schierato il solito 3-4-2-1 con Akgun unica punta, assente lo squalificato Arda Guler. La Turchia ha iniziato con un piglio differente rispetto alla sfida di Bursa, Kabak ha provato a soprendere Donnarumma con una conclusione dalla distanza. L’unica occasione italiana dei primi venti minuti è stata costruita da Scamacca, ma la conclusione dell’attaccante dell’Atalanta è terminata alta. Al 26′ è arrivato il vantaggio azzurro grazie allo stesso Scamacca: sul cross di Di Lorenzo, il numero 11 ha calciato in porta dopo un rimpallo trovando la sua seconda rete in nazionale. Dopo la rete subita la Turchia non è riuscita più ad impensierire l’Italia, la squadra di Mancini ha gestito senza affondare. Nella ripresa i turchi hanno alzato il ritmo cercando di scardinare la difesa di casa col palleggio, al 16′ è arrivato il pareggio di Simsir – servito da Celik – dopo una lettura errata da parte della difesa azzurra. Dopo appena quattro minuti, al 20′, Calafiori ha riportato in vantaggio l’Italia sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra: proteste da parte dei turchi per via di una presunta spinta, ma Marciniak ha convalidato il 2-1. Nel finale la squadra di Montella ha alzato il proprio baricentro, Donnarumma si è superato sulla conclusione di prima intenzione di Ozcan. Al 42′ è arrivata la terza rete, Doumbia ha affondato sulla destra iniziando l’azione, poi Romano ha consegnato a Pio Esposito il pallone per il suo settimo gol in 13 partite.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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