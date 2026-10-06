 Ribigini argento ai campionati italiani di Gorizia. Fracassini vince la Lamarina - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ribigini argento ai campionati italiani di Gorizia. Fracassini vince la Lamarina

Redazione

Ribigini argento ai campionati italiani di Gorizia. Fracassini vince la Lamarina

Mar, 06/10/2026 - 06:51

Condividi su:

Non finisce di stupire l’Atletica Arcs Cus Perugia grazie alle sue atlete: domenica a Grado, in provincia di Gorizia, in occasione dei Campionati Italiani dei 10 chilometri su strada, ottimo risultato con l’argento nella categoria Promesse per Laura Ribigini, che ha chiuso al nono posto della classifica assoluta con il crono di 34:00, ad un solo secondo dal suo primato regionale di categoria e assoluto; a precederla nella categoria Promesse la sua rivale principale, Lucia Arnoldo, terza assoluta, che ha chiuso in 33:23, e sempre nella categoria promesse ha chiuso all’ottavo posto, venticinquesima assoluta, la gemella Elena Ribigini che ha tagliato il traguardo in 34:46.

In questa competizione erano impegnate altre grifette: Federica Borromini ha chiuso al 38esimo posto assoluto 12esima tra le Promesse con il tempo di 35.38, Lavinia Brescia impegnata nei 5 chilometri riservati alla categoria Allieve ha chiuso 57esima in 22.14, nella stessa gara 23esimo posto per Armelda Dini in 18.57 mentre Johanna Volpini Saraca ha ottenuto la 14esima posizione con un crono di 18.31. Nella classifica finale per società ottimo quarto posto su 62 società classificate per l’Atletica Arcs Cus Perugia con 231 punti alle spalle di Orecchiella Garfagnana, Calcestruzzi Corradini Excelsior e Caivano Runners.

Sempre domenica successo sulle strade umbre di Lama di San Giustino per l’Atletica Arcs Cus Perugia grazie alla vittoria di Melissa Fracassini che si è imposta nettamente nei 13,800 chilometri della Lamarina con l’ottimo tempo di 48.23, un crono che l’ha posizionata al 13esimo posto della classifica assoluta, oltre 400 gli atleti al traguardo, tenendo conto anche degli uomini, al termine di una corsa che l’ha vista protagonista indiscussa fin dalle prime battute.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Cronaca

IA, scuola e formazione: il liceo Properzio di Assisi lancia cinque percorsi gratuiti per i docenti

Assisi

La mostra “Tracce di F. – Appunti sulla vita di Francesco d’Assisi” di Franco Fortunato arriva ad Assisi nelle sale del Museo del Tesoro della Basilica.

Trasimeno

Jazz, cultura giapponese, cinema e racconti negli appuntamenti a Castel Rigone presso la Pieve di San Cristoforo

in umbria

gli ultimi pubblicati

Gubbio e Gualdo

Terremoto politico a Palazzo Pretorio, Gubbio Civica attacca il sindaco, da opposizioni affondo su crisi di Giunta

Perugia

Ribigini argento ai campionati italiani di Gorizia. Fracassini vince la Lamarina

Umbria | Italia | Mondo

Tir si ribalta, chiuso raccordo Terni – Orte

Assisi

I motivi per cui l’hospice pediatrico segna il futuro della sanità in Umbria

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!