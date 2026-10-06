Ribigini argento ai campionati italiani di Gorizia. Fracassini vince la Lamarina - Tuttoggi.info

Non finisce di stupire l’Atletica Arcs Cus Perugia grazie alle sue atlete: domenica a Grado, in provincia di Gorizia, in occasione dei Campionati Italiani dei 10 chilometri su strada, ottimo risultato con l’argento nella categoria Promesse per Laura Ribigini, che ha chiuso al nono posto della classifica assoluta con il crono di 34:00, ad un solo secondo dal suo primato regionale di categoria e assoluto; a precederla nella categoria Promesse la sua rivale principale, Lucia Arnoldo, terza assoluta, che ha chiuso in 33:23, e sempre nella categoria promesse ha chiuso all’ottavo posto, venticinquesima assoluta, la gemella Elena Ribigini che ha tagliato il traguardo in 34:46.

In questa competizione erano impegnate altre grifette: Federica Borromini ha chiuso al 38esimo posto assoluto 12esima tra le Promesse con il tempo di 35.38, Lavinia Brescia impegnata nei 5 chilometri riservati alla categoria Allieve ha chiuso 57esima in 22.14, nella stessa gara 23esimo posto per Armelda Dini in 18.57 mentre Johanna Volpini Saraca ha ottenuto la 14esima posizione con un crono di 18.31. Nella classifica finale per società ottimo quarto posto su 62 società classificate per l’Atletica Arcs Cus Perugia con 231 punti alle spalle di Orecchiella Garfagnana, Calcestruzzi Corradini Excelsior e Caivano Runners.

Sempre domenica successo sulle strade umbre di Lama di San Giustino per l’Atletica Arcs Cus Perugia grazie alla vittoria di Melissa Fracassini che si è imposta nettamente nei 13,800 chilometri della Lamarina con l’ottimo tempo di 48.23, un crono che l’ha posizionata al 13esimo posto della classifica assoluta, oltre 400 gli atleti al traguardo, tenendo conto anche degli uomini, al termine di una corsa che l’ha vista protagonista indiscussa fin dalle prime battute.