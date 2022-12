Sicurezza stradale, Polstrada a scuola a poche ore dalla tragedia di San Giustino

Iniziative di sensibilizzazione lunedì 5 dicembre alle 11 nella sede del "Volta" a Piscille con la Polstrada

Era programmata da tempo la giornata sulla sicurezza stradale, da parte della Polstrada, per lunedì 5 dicembre alle 11, all’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia, a Piscille. Un appuntamento che assume ancora più significato alla luce della tragedia che si è verificata nella notte tra venerdì e sabato a San Giustino, dove hanno perso la vita in un incidente stradale quattro giovanissimi che erano stati a una festa di compleanno e volevano concludere la serata in discoteca a Sansepolcro.

Una tragedia che ha sconvolto le comunità dell’Alto Tevere e di tutta l’Umbria. E che ha riproposto interrogativi sulla necessità di aumentare il livello della sicurezza stradale, in particolare per i giovani. Iniziative come quella che si terrà lunedì al “Volta” possono contribuire ad aumentare nei ragazzi la consapevolezza dei rischi a cui si va incontro sulla strada.