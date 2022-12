Auto fuori strada, tragedia a San Giustino | 4 giovanissimi morti sul colpo - Tuttoggi

L’auto, poco prima dell’una, per cause ancora da stabilire (forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia), sarebbe finita in una cunetta lungo un rettilineo alle porte della città (via Umbra, precisamente in località Altomare), finendo per schiantarsi contro il muro di contenimento di un cavalcavia, poco dopo il Birrificio.

Sul posto sono arrivati subito 118 e vigili del fuoco ma purtroppo per i 4 giovanissimi non c’era già più nulla da fare. I carabinieri tifernati, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno infine espletato gli accertamenti di rito per risalire alla dinamica dell’incidente. Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha annullato tutte le conferenze stampa, inaugurazioni e iniziative previste per oggi.