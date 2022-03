Si tiene a Spoleto il Congresso regionale di Rifondazione Comunista Umbria - Tuttoggi

In discussione il conflitto Russo-Ucraino, crisi energetica, crisi economica, crisi ambientale e sanitaria. La difficile ripresa post Covid e la Regione

Si terrà il prossimo 3 aprile, domenica, presso i locali di Villa Redenta a Spoleto (appuntamento alle ore 10,00) il VII° Congresso Regionale del Partito della Rifondazione Comunista dell’Umbria. In una nota alla stampa l’introduzione all’appuntamento politico del partito:

“Il Congresso si celebra in un periodo terribile del mondo: il conflitto Russo-Ucraino, la crisi energetica, la crisi economica e la conseguente inflazione. La crisi ambientale e sanitaria. La difficile ripresa post pandemica. La difficile situazione regionale acuita dal malgoverno leghista: la sanità per pochi, le preoccupanti giravolte sugli inceneritori, la pessima gestione della pandemia fanno della Giunta Tesei la peggiore degli ultimi decenni.

Il PRC dell’Umbria, con questo congresso regionale, rilancia la propria azione: è ora di costruire l’opposizione politica e sociale, per l’alternativa di società.

In queste settimane abbiamo raccolto molte firme in varie piazze dell’Umbria per cercare di bloccare il caro-vita.

Ribadiamo il nostro no a tutte le guerre perché l’Italia ripudia la guerra come è scritto nella Costituzione, perché la guerra è strumento di esercizio delle politiche nazionaliste e imperialiste e perché sono i civili ed i più poveri a pagarne i costi.

A presiedere i lavori Elena Mazzoni, responsabile nazionale ambiente del PRC.

Durante il Congresso sarà eletto il Comitato politico regionale a cui spetterà la direzione politica per finalizzare e costruire un polo politico alternativo capace di battersi per una proposta radicalmente alternativa basata sulla attuazione della Costituzione italiana nata dalla Resistenza antifascista e per dare maggiore forza alla battaglia politica contro la giunta Tesei, che incoraggia le logiche affaristiche e produce atti amministrativi sbagliati e regressivi sul piano sociale e ambientale.

Il Congresso si terrà nel rispetto delle misure anti-Covid.“