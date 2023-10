Si tiene a Spoleto il Congresso Nazionale dell'Associazione "Pubblicigiardini" - Tuttoggi.info

Si terrà dal 12 al 14 ottobre l'assise nazionale dell'associazione nata nel 1955 che raggruppa i tecnici del verde pubblico.

Si terrà dal 12 al 14 ottobre, il Congresso nazionale 2023 di Pubblicigiardini, l’associazione nata nel 1955 che raggruppa i tecnici del verde pubblico.

Durante questa tre giorni saranno oltre 200 gli esperti di alberi, parchi e giardini di tutta Italia che si confronteranno a Spoleto sulle tecniche più aggiornate per la progettazione e gestione del verde. Saranno presenti anche aziende sponsor che illustreranno nuove macchine, attrezzature, prodotti vari e software.

Il momento centrale sarà il convegno “Infrastrutture verdi e pianificazione urbanistica”, in programma venerdì 13 ottobre al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi. Dopo il saluto del sindaco Andrea Sisti e la presentazione dei relatori, dalle ore 9.30 alle 12.30 si alterneranno tecnici della pubblica amministrazione, docenti universitari e ricercatori.

I primi due interventi vedranno Ciro degli Innocenti (Comune di Padova) e Gregorio Spanò (Comune di Chivasso) intervenire rispettivamente sul tema “Il Piano del verde di Padova: il bello e l’utile” e “Progetto strategico di rete ecologica comunale. Studio e valutazione delle componenti territoriali per l’individuazione delle azioni capaci di migliorarne la funzionalità ecologica. Indicazioni applicative e prescrizioni propedeutiche alla redazione del nuovo Piano Regolatore Comunale”.

Sarà poi la volta di Giovanni Marinelli e Monica Pantaloni dell’Università Politecnica delle Marche (“Il progetto delle infrastrutture verdi nel piano urbanistico. Metodi, strumenti, esperienze. Limiti ed opportunità a confronto in due casi studio”), Gianandrea La Porta (Università degli Studi di Perugia) e Federica Andreini (Comune di Spoleto) che relazioneranno su “Studio della Rete Ecologica applicato alla realizzazione della Greenway della Valle Spoletina: esperienza pilota di infrastruttura verde a Spoleto”.

Presenti anche l’Università Politecnica delle Marche con Sergio Murolo (“La gestione delle infrastrutture verdi: come integrare gli aspetti fitosanitari negli strumenti amministrativi comunali”) e l’Università di Camerino con Rosalba D’Onofrio che, insieme a Sergio Trevisani del Comune di San Benedetto del Tronto, interverrà su “Il Progetto Life+ A_GreeNet per l’infrastruttura verde urbana: ostacoli e opportunità per la pianificazione urbanistica e di scala vasta del Medio Adriatico e la partecipazione delle comunità locali nella promozione delle aree verdi urbane“.

Gli ultimi due interventi del convegno, prima delle conclusioni affidate al Presidente di Pubblici Giardini, Roberto Diolaiti, saranno di Gregorio Sgrigna, dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR, sul tema “I risultati del Progetto EUFORICC: indicazioni per la pianificazione e gestione del verde urbano” e Fabio Salbitano della Fondazione AlberItalia, che approfondirà l’argomento “La Foresta, immagine delle città future”.

La tre giorni si concluderà sabato 14 ottobre con le visite alla Rocca Albornoz, al Museo nazionale del Ducato e al Museo Archeologico Nazionale – Teatro Romano. Al termine è previsto il rientro al Complesso Monumentale di San Nicolò per i saluti di chiusura del Congresso.