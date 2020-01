Si ribalta con l'auto sulla strada del Pantano, ferito - Tuttoggi

Una persona è rimasta ferita dopo essersi ribaltata con la sua Golf mentre stava percorrendo questa mattina la strada provinciale 169 del Pantano.

L’auto, dopo aver toccato la ripa, si è ribaltata al centro della strada. Per fortuna in quel momento non sopraggiungevano altri mezzi.

Sul posto, oltre all’autoambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.