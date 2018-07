Si ribalta con l’auto a pochi passi dalla scarpata, conducente in ospedale

Ha perso il controllo del mezzo e, dopo essere salito sul ciglio della strada, si è ribaltato su un lato al centro della carreggiata. E’ successo ieri sera (sabato 14 luglio), poco dopo le 21, lungo la ripida e tortuosa strada che riporta a Gualdo Tadino dagli oltre 1000 metri di Valsorda.

Fortunatamente, in quel momento, non sopraggiungevano altri mezzi e l’auto non è sbandata sul lato opposto della strada, dove vi è una ripida scarpata in mezzo alla pineta. I soccorsi, allertati da un automobilista di passaggio, sono giunti rapidamente sul posto: i vigili del fuoco di Gaifana hanno estratto il ferito, un uomo di Gualdo Tadino, che è stato portato all’ospedale di Branca dal 118 per accertamenti, anche se ne sarebbe uscito solo con lievi contusioni.

Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Nocera Umbra, giunti anche loro sul posto assieme alla polizia municipale di Gualdo Tadino. La strada è stata riaperta dopo circa due ore, tempo necessario per i rilievi del caso e la rimozione della vettura incidentata.

