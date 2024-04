Si chiude la seconda edizione di Upskill Perugia - Tuttoggi.info

Venerdì 5 aprile, a Palazzo Graziani, la presentazione dei sei progetti che verranno realizzati dalle imprese del territorio in collaborazione con gli studenti dell’ITS Umbria Academy

Un tour virtuale e un nuova strategia commerciale per ampliare il network dei rivenditori per Floritelli; una nuova identità visiva e un nuovo e-commerce per Italiani srl; un nuovo logo e una strategia di comunicazione per coinvolgere la community per l’editore Calzetti e Mariucci; una strategia social e una proposta di eventi per Tenute Baldo per raggiungere meglio turisti e consumatori locali; un nuovo prodotto realizzato con un materiale innovativo per Persichetti Stampi; una nuova piattaforma digitale per la community di traduttori per Nexo. Sono questi i prototipi progettuali che verranno presentati il prossimo venerdì 5 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, sede di Fondazione Perugia. Promossa dalla Fondazione Perugia con Upskill 4.0, partner UniCredit, l’iniziativa ha come obiettivo principale quello di sviluppare progetti d’innovazione per le imprese umbre attraverso il coinvolgimento di 60 giovani studenti dell’ITS Umbria Academy, in questo percorso di collaborazione affiancati dal team Upskill 4.0, società benefit e spin-off di Università Ca’ Foscari Venezia. Da novembre 2023 a marzo 2024, con il supporto dei project manager di Upskill 4.0, le sei aziende selezionate hanno lavorato con gli studenti seguendo il Design Thinking, metodo per la gestione dei processi di innovazione che integra i bisogni delle persone con le opportunità offerte dalla tecnologia. Durante il percorso ci sono stati numerosi momenti di confronto con gli imprenditori attraverso workshop tematici su come rilanciare i brand premium, ossia brand che veicolano un prodotto di qualità ad un pubblico che cerca personalizzazione e originalità ad un prezzo medio-alto, così come workshop sul public speaking e visite aziendali con gli studenti nelle aziende partecipanti. I prototipi realizzati sviluppano soprattutto tematiche legati al marketing e alla comunicazione, utilizzando le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale immersiva. Durante la presentazione dei prototipi, verranno anche annunciati i vincitori delle sei borse di studio della durata di sei mesi per sei studenti ITS che avranno la possibilità di continuare a collaborare con le aziende selezionate per il progetto. “Il valore dei progetti maturati grazie ad Upskill Perugia è un’ulteriore conferma della qualità di questa iniziativa, sulla quale abbiamo investito molte energie – dichiara Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia -. Nell’era dell’innovazione accelerata, la collaborazione tra imprese e studenti rappresenta un pilastro fondamentale per il progresso e la competitività aziendale, oltre che per l’efficacia della formazione. I giovani portano con sé una prospettiva creativa e spesso rivoluzionaria, mentre le imprese offrono esperienza, risorse e un contesto reale per mettere in pratica le idee innovative”. “I nostri progetti partono dall’ascolto attivo di imprese e territori. Attraverso un dialogo strutturato che si basa sul Design Thinking, creiamo connessioni intergenerazionali e processi trasformativi. – afferma Stefano Micelli, Presidente Upskill 4.0 – Le soluzioni progettuali presentate per la seconda edizione di Upskill Perugia dimostrano che grazie a questi processi si valorizzano le competenze tecniche così come quelle soft di studenti e imprenditori, aumentando la competitività e il dinamismo dei territori e delle comunità coinvolte”. Dettaglio dei progetti Italiani SRL Per Italiani SRL, l’obiettivo primario era rafforzare la sua posizione di Italiani nel mercato B2C, comunicando in modo efficace l’unicità dei prodotti e i valori distintivi dell’azienda. Sono state ideate una nuova identità visiva, un e-commerce e una proposta per il futuro negozio fisico; nuovi contenuti coinvolgenti per costruire una rete di clienti fedeli e attivi e attivata una nuova pagina Instagram con format e temi da condividere sui social. Persichetti Stampi Per Persichetti Stampi è stata ideata una nuova identità visiva, una nuova linea di prodotti realizzati con un materiale innovativo per ridurre l’utilizzo di plastica, una proposta di sito web con sezione configuratore e attivata una nuova pagina Instagram con format e temi da condividere sui social. GF Floritelli Per GF Floritelli è stato ideato un tour virtuale pensato per coinvolgere maggiormente il cliente finale e il B2B, oltre a una rinnovata presenza social e l’organizzazione di eventi sul territorio e negli showroom in giro per l’Italia. Calzetti & Mariucci Editori Per Calzetti & Mariucci Editori è stato fatto un rebranding del logo, definito un piano Editoriale, individuati format e post da condividere per una nuova pagina Instagram e fatte alcune proposte per uno stand alle fiere. Tenute Baldo Per Tenute Baldo è stata ideata una nuova strategia social e elaborata una proposta di eventi come ad esempio il “Baldo Tour” per la crescita della community di turisti e locals. È stato fatto un lavoro per allargare la community e migliorare lo storytelling. Nexo Corporation Per Nexo Corporation è stato creato un portfolio dei vari servizi offerti da Nexo con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, specialmente sui contenuti video; è stata realizzata una nuova piattaforma pensata per coinvolgere la community di traduttori e avvicinarli al tema dell’AI. È stata ideata inoltre una nuova strategia di comunicazione e social.



Luogo: Palazzo Graziani, Sala delle Colonne, Corso Vannucci 47, 06123 Perugia, Italia, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA