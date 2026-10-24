Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: l’Unistrapg protagonista con iniziative in quattro continenti - Tuttoggi.info

L’Università per Stranieri di Perugia rinnova il proprio impegno internazionale in occasione della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Un articolato programma di missioni istituzionali, incontri accademici e iniziative culturali coinvolge l’Ateneo in Turkmenistan, Armenia, Canada e Vietnam, consolidandone il ruolo nella diffusione e nella promozione della lingua e della cultura italiana all’estero.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano”, rappresenta per l’Ateneo un’importante occasione per rafforzare le collaborazioni con università, istituzioni diplomatiche e centri di certificazione linguistica, valorizzando l’italiano come lingua di cultura, formazione e dialogo internazionale.

Le iniziative hanno preso avvio anche con la partecipazione di una delegazione di studenti del progetto ITALYOU, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla giornata inaugurale della Settimana presso la Farnesina.

In Turkmenistan, una delegazione guidata dalla direttrice del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL), Giovanna Scocozza, con Valentina Severoni del Servizio Relazioni Internazionali, ha partecipato a incontri e conferenze nelle principali università di Ashgabat, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia. La missione ha consentito di approfondire le opportunità di certificazione della conoscenza dell’italiano e di consolidare i rapporti con il Centro Ish Nokady, primo centro di certificazione linguistica italiana del Paese. La delegazione ha inoltre preso parte alla Fiera della Salute, dell’Istruzione e dello Sport.

In Armenia, la delegazione composta da Sabrina Stroppa, direttrice del Dipartimento di Lingua, letteratura e arti italiane nel mondo, Roberto Vetrugno, delegato del Rettore per la valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e artistico, e Corrado Losito del Servizio Relazioni Internazionali, ha svolto incontri accademici e attività formative presso le università statali di Yerevan e Brusov. Particolarmente significativa la firma di un accordo di cooperazione culturale e scientifica con la Brusov State University, alla presenza del rettore Davit Gyurjinyan e dell’ambasciatore d’Italia Alessandro Ferranti. Le iniziative hanno approfondito il rapporto tra lingua, letteratura, patrimonio culturale e memoria storica, anche attraverso la valorizzazione dell’archivio dell’Ateneo perugino.

In Canada è in corso una missione istituzionale guidata dal rettore Valerio De Cesaris, con i docenti Roberto Dolci e Letizia Cinganotto, delegati per le relazioni internazionali, e Valentina Seri, responsabile del Servizio Relazioni Internazionali. Si tratta della prima missione di un rettore dell’Università per Stranieri di Perugia nel Paese, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Ottawa, gli Istituti Italiani di Cultura di Toronto e Montréal e il Consolato Generale d’Italia a Vancouver.

Il programma coinvolge importanti istituzioni universitarie canadesi, tra cui la Toronto Metropolitan University, la University of Toronto, la McGill University, l’Université de Montréal, la Simon Fraser University e la University of British Columbia. Accanto agli incontri istituzionali, seminari e conferenze affrontano il ruolo dell’italiano negli scenari globali, la diplomazia culturale e le nuove prospettive dell’insegnamento linguistico attraverso l’intelligenza artificiale. Le attività sono finalizzate a sviluppare nuove collaborazioni scientifiche e formative e a rafforzare la presenza dell’Ateneo nella rete internazionale degli studi italiani.

Il programma internazionale proseguirà il 24 e 25 ottobre in Vietnam, con la partecipazione agli Italian Days on Higher Education (IDOHE), organizzati da Uni-Italia Vietnam in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia ad Hanoi e il Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City e Sabina Pattuglia, responsabile del Servizio Orientamento, Servizi agli Studenti e Job Placement, rappresenteranno l’Ateneo negli incontri dedicati alla promozione dell’offerta formativa e alle opportunità di cooperazione universitaria.

Attraverso queste iniziative, l’Università per Stranieri di Perugia conferma la propria vocazione internazionale e il ruolo di riferimento nella promozione dell’italiano nel mondo, coniugando formazione, ricerca, certificazione linguistica e diplomazia culturale. Un impegno che, nell’anno della Settimana della Lingua Italiana dedicata alla creatività e all’innovazione, ribadisce il valore dell’italiano non soltanto come patrimonio culturale, ma anche come strumento di conoscenza, cooperazione e sviluppo delle relazioni tra Paesi.





Luogo: Perugia