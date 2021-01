Servizio civile, bando prorogato al 15 febbraio - Tuttoggi

In Umbria coinvolti nel servizio civile 827 giovani, chi può fare domanda e le modalità

E’ stato prorogato al 15 febbraio e integrato di 8.902 unità, il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero. Lo rende noto l’assessore alla Salute e al Welfare della Regione Umbria, Luca Coletto.

In Umbria coinvolti nel servizio civile 827 giovani

I posti a disposizione nell’intero panorama nazionale e internazionale sono ora 55.793. L’Umbria propone 41 programmi di intervento (+9 rispetto al precedente bando) articolati in 95 progetti (+30) per un totale di 827 operatori volontari richiesti (+233), di cui 175 nella provincia di Terni (+34) e 652 nella provincia di Perugia (+199). Non sono presenti programmi e progetti a valere sulla misura Garanzia Giovani. Per 501 ragazzi del servizio civile sarà anche garantito un percorso di tutoraggio per l’inserimento nel mondo del lavoro. Rimangono invariate tutte le altre condizioni e modalità fissate nel Bando pubblicato in data 21 dicembre 2020.

“Si tratta di una buona notizia – ha detto Coletto – che permette alle realtà del terzo settore umbro di poter dare attuazione alle loro proposte progettuali. I numeri ora sono importanti, abbiamo più di 800 opportunità per i giovani con un incremento, quindi, di oltre 200 posizioni. La sfida ora – continua l’Assessore – è intercettare i giovani e interpretare con attenzione le loro scelte, in modo da poter calibrare il sistema rispetto alla loro domanda”.

Giornata informativa il 28 gennaio

Per approfondire le riflessioni su questa importante opportunità per i giovani l’assessore ha annunciato che il 28 gennaio con gli enti del servizio civile operanti in Umbria si terrà una giornata informativa con l’obiettivo primario di far convergere le progettazioni a un comune denominatore, laddove ce ne siano le condizioni, mentre il primo e il 2 febbraio, sono previsti approfondimenti con il Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale, sulla progettazione tout court.

Chi può fare domanda per il servizio civile

Alla selezione possono partecipare i giovani fra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani o stranieri, regolarmente soggiornanti nel Paese, è stata inoltre, introdotta un’eccezione importante per chi ha interrotto il servizio civile durante l’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto per questi soggetti è prevista la possibilità di poter presentare nuova domanda di partecipazione fino ai 30 anni non compiuti. I progetti di Servizio Civile possono avere durata variabile, da 8 a 12 mesi e danno diritto agli operatori volontari che vi partecipano ad un rimborso mensile di 439,50 euro.

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata DOL accessibile tramite SPID (https://domandaonline.serviziocivile.it)

L’elenco dei progetti attivi è consultabile nel sito del servizio civile universale (www.serviziocivile.gov.it) nella pagina dedicata al bando nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia”. Sul sito della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/sociale) sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando.

Per ulteriori informazioni si può inviare una e-mail all’indirizzo: serviziocivile@regione.umbria.it