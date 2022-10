Serie D, storica vittoria del Castello sul Livorno | Tra gli ultras amaranto c'è...Cristiano Lucarelli - Tuttoggi

Cristiano Lucarelli era reduce dalla rocambolesca vittoria per 3-2 della sua Ternana a Benevento, che ha portato le Fere al primo posto in classifica nel campionato di serie B. Approfittando della bella giornata di sole, svestiti (letteralmente) i panni di allenatore, si è quindi fatto poco più di 120 km di auto dal capoluogo umbro fino a Città di Castello, dove ha dimostrato ancora una volta quella passione totale per i colori del Livorno, squadra con cui ha collezionato 172 presenze e 102 gol e per la quale, nel 2003, arrivò a dimezzarsi lo stipendio e scendere di categoria pur di vestirne la maglia.

Di sicuro una storia romantica anche se, l’esito del match di ieri gli avrà sicuramente reso più amaro il ritorno a Terni. La partita del “Bernicchi”, infatti, molto accesa e con ben due espulsioni (una per parte), aveva visto il Livorno passare in vantaggio con la rete di Lo Faso, poi i biancorossi, nell’ultimo quarto d’ora finale, sono riusciti a pareggiare con Meneses (75’) e vincerla all’ultima azione di gioco con la zampata di Gorini al 95’. Il Città di Castello, con questa vittoria, sale al terzo posto del Girone E di serie D.